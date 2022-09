Nicola Peltz se atreve con la 'falda-riñonera' en su último look de Paris Fashion Week

París celebra durante estos días su Semana de la moda, acogiendo los diferentes desfiles de las grandes firmas y, por supuesto, también a los invitados que acuden a presenciar su puesta en escena. Multitud de celebrities se han dejado ver estos días por sus calles, convirtiéndolas en su propia pasarela. Ayer Balmain presentó su nueva colección en el habitual evento multitudinario que Oliver Rousteing suele festejar, una noche muy especial que no solo contó con sorpresas como la de Cher subiéndose a la pasarela, sino también con rostros conocidos que no quisieron perderse esta fiesta. Brooklyn Beckham y Nicola Peltz fueron unos de ellos: la pareja posó luciendo, de nuevo, conjuntos coordinados en los que destacó de manera especial el look de la modelo.

- El nuevo reto en pareja de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham: desfilar juntos en Nueva York

Para su cita con el Balmain Festival, Nicola apostó por un total look negro, uno de los colores con más presencia entre los asistentes al desfile. Cada una de las prendas que lleva pertenece a diferentes colecciones de la casa francesa -a excepción de las altísimas plataforma de Valentino-, y con ellas ha logrado confeccionar uno de sus conjuntos más atrevidos hasta la fecha. Destaca el cropped top cruzado de manga larga y cuero, aunque quizá lo que más nos ha llamado la atención es la minifalda con la que la modelo la ha conjuntado: sí, ¡lleva una riñonera incorporada!

- Nicola Peltz confiesa la otra razón por la que se ha despedido de su melena rubia

Se trata de una prenda que el diseñador incluyó en su colección otoño-invierno 2023, presentada el pasado mes de marzo en la capital francesa. Un original diseño que incorpora un detalle de cuero alrededor, tejido que no dejaremos de ver durante los próximos meses, como han adelantado ya expertas en moda como Bella Hadid, fiel defensora de esta estética más oscura. Cuenta también con una pequeña riñonera con cremallera, un detalle meramente estético, pues tanto Nicola como Oliver proponen completar el conjunto con accesorios como este bolso de mano de piel con ribetes dorados.