Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se disfrazan por Halloween de la pareja más romántica de Shakespeare

Hace más de medio año que Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se dieron el 'sí quiero' en una boda millonaria rodeado de sus familias y amigos y lejos de los focos de los paparazzi. Pero lo que no han ocultado desde que empezó su relación de cuento ha sido el amor que se tienen, tanto que no solo lo comparten en las redes sociales, ¡también lo transmiten con sus looks! Desde hace varias semanas hemos visto a la pareja veinteañera más famosa del momento coordinar su vestuario, pero en la última fiesta de Halloween a la que han asistido, han dado un paso más allá reinterpretando una de las tramas más conocidas de la historia del teatro.

Ni vampiros, ni brujas; la actriz y la amante de la cocina han sorprendido a su llegada al evento celebrado en West Hollywood, cita exclusiva en la que también coincidieron con la modelo Ashley Graham, con un traje inspirado en una de las leyendas románticas más versionadas del mundo. Para nada imaginábamos verlos enfundados en disfraces llamativos, pero mucho menos que hicieran un precioso guiño a la tragedia de Romeo y Julieta, aquella que escribió el gran William Shakespeare allá por finales del siglo XVI.

Aunque más bien ha sido el repertorio de estilo de la conocida película de 1996 que protagonizaron Leonardo DiCaprio y Claire Danes bajo la batuta del director de cine Baz Luhrman, quienes también iban disfrazados para una fiesta cargada de magia y mucho amor. Julieta lucía un sencillo vestido blanco de tirantes ceñido a la cintura y vuelo en la falda y unas delicadas y etéreas alas de ángel, un conjunto muy similar al que ha estrenado Nicola. Romeo por su parte aparece en escena enfundado en una armadura metálica clásica de soldado con redecilla, un diseño que ha copiado el hijo de Victoria Beckham a la perfección.

¿Por qué éste disfraz?

Pocas horas han pasado desde que aparecieron versionando a Romeo y Julieta, pero sus fans no han tardado en especular varias teorías sobre la elección de este disfraz. Uno de las más destacas es sibre el significado que conlleva la romántica pero también trágica historia, una indirecta que podría tener algo que ver con la supuesta mala relación que ahora podría mantener la actriz neyorquina con la madre de su marido, la ex Spice Girl. ¿Verdad? ¿Mentira? No podemos saberlo, pero lo que sí está claro es que ellos están espectaculares, y el verdadero amor, ¡siempre triunfa!