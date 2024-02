Chiara Ferragni muestra su aspecto más natural tras una temporada alejada del foco

Ni rastro de Chiara Ferragni en la Alta Costura de París ni en New York Fashion Week. La italiana, estrella habitual de estas importantes citas con la moda, lleva semanas sin asistir a ningún evento relacionado con la que es su gran pasión. Y es que si Olivia Palermo es considerada como la primera it girl, recordemos que la italiana fue quien transformó en profesión el término de influencer gracias a sus looks, siendo pionera en Europa. Convertida ahora en millonaria y empresaria de éxito, no atraviesa sin embargo uno de sus mejores momentos, desde la polémica sobre fraude que protagonizó en diciembre. Un episodio que parece ir superando poco a poco con una vuelta paulatina a redes sociales.

Antes era habitual que compartiese una media de dos o tres publicaciones al día, pero en los últimos meses ha preferido espaciar mucho más su contenido como parte de un detox digital que parece haberse impuesto. Días en la nieve junto a su familia, posados con sus hijos o pinceladas de algunos de sus conjuntos, han sido los temas que han protagonizado sus fotos más recientes. Aunque es la que ha subido hace unas horas la que ha logrado llamar especialmente la atención, pues además de recuperar con ella su habitual humor, también supone una pequeña dosis de realidad en un mundo que, a veces, peca de ser algo superficial como es el de Instagram.

La fundadora de Fenice -sociedad que gestiona su propia marca de ropa- se hacía un selfie frente al espejo de su nueva casa mientras aparece como una auténtica business woman enfundada en un traje de raya diplomática. Una voluminosa melena leonada acompaña a un trabajado maquillaje con el que Chiara completa el look. "Yo por la mañana vs. yo por la noche", escribía.

Y es que justo después compartía otro selfie en el mismo lugar mostrando su aspecto antes de dormir, mientras la vemos con el pelo despeinado y recogido en un moño desenfadado, sin rastro de maquillaje mientras se realiza su skincare habitual. "Hermosa siempre", le decía su hermana Valentina, unas palabras que han suscrito más de medio millón de seguidores.

La situación de Chiara Ferragni

En diciembre de 2023, la ley le impuso a la empresaria de Cremona una multa de un millón de euros tras acusarla de vender un producto (un pandoro navideño) con falsos fines benéficos, en colaboración con la marca de dulces Balocco. Un incidente que ella calificó como "un error de comunicación" y cuya sanción se ha propuesto recurrir. Dos meses después de la polémica, Chiara continúa pagando las consecuencias, pues no solo ha afectado a su imagen, sino también a su negocio tras perder contratos con marcas como Coca-Cola, Pigma o el grupo Safilo.

