Los irónicos comentarios de Jimmy Kimmel que han traído de vuelta a Will Smith a los Oscar

Si por algo se recuerda la pasada edición de los Oscar es por un desafortunado incidente que supuso un auténtico punto de inflexión en la gala: Will Smith propinó un puñetazo a Chris Rock, el presentador, tras hacer un comentario jocoso sobre su mujer, Jada Pinkett, y tal fue la estupefacción que muchos espectadores llegaron a dudar si se trataba de un montaje del show o asistían realmente a una agresión. Las lágrimas posteriores del actor al recoger su primera estatuilla dorada al mejor actor protagonista despejaban las dudas y la Academia además de tomar represalias se encontró ante el reto de evitar que algo así vuelva a suceder.

VER GALERÍA

Durante una entrevista en el Times, el director ejecutivo Bill Kramer contó que para esta 95º edición se han tomado nuevas medidas de seguridad: "Hemos creado una serie de estructuras y equipos de comunicación para reunirnos lo más rápido posible y actuar conjuntamente si ocurre algún acontecimiento inesperado. Con este protocolo tenemos claro quién es el portavoz y cómo debemos actuar". El ejecutivo ha contado que lo ocurrido con el actor les ha servido para evolucionar y ser conscientes de que tienen que estar en alerta porque en los Oscar, puede suceder cualquier imprevisto. Gracias a este protocolo, si vuelve a suceder una situación parecida, actuarán de otra forma y no decidirán sobre la marcha ya que cuentan con un personal muy definido y organizado.

VER GALERÍA

De la misma manera, Janet Yang, actual presidenta de la Academia, ha declarado en una entrevista con Scott Feinberg que deja la puerta abierta a que se grabe el nombre del intérprete de El método Williams en su galardón, como como se hace con el resto de premiados en circunstancias normales . "Ganó el Oscar, así que debería tener su nombre grabado en él. No sé si debería venir en persona, pero, sí, podemos gestionarlo".

Desfile de estrellas en la alfombra roja de los Premios Oscar

Jimmy Kimmel "recuerda" a Will Smith en la 95 edición de los Oscar

Aunque el protagonista de El príncipe de Bel-Air no podrá volver a asistir a la gala de los Oscar en la próxima década, en cierta manera, ha estado presente, ya que el presentador Jimmy Kimmel ha hecho un guiño a la bofetada en un jocoso discurso de bienvenida. "Queremos que se diviertan, se sientan seguros y lo que es más importante queremos que yo me sienta seguro. Si alguien comete un acto de agresión durante el show te darán el Oscar a mejor actor y se te dará permiso para dar un discurso de 19 minutos. Si pasa lo que pasó el año pasado o si hay un incidente violento, haced lo mismo del año pasado, nada. Siéntate y no hagas nada".

VER GALERÍA

Esta noche también se ha despejado la incógnita de quién iba a sustituir a Will, puesto que, como marca la tradición, él hubiese sido el encargado de entregar la estatuilla a la mejor actriz. Finalmente, han sido Halle Berry y Jessica Chastain las que han hecho los honores, pronunciando el nombre de Michelle Yeoh.