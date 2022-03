¿Quién ha sido la mejor vestida de los Oscar 2022? Vota por tu invitada favorita

Hoy el teatro Dolby de Los Ángeles se ha vestido de gala para acoger la gala más importante del cine, y lo mismo han hecho las invitadas, estrenar los looks más sofisticada de la temporada. Desde las reconodísimas (y nominadas) Penélope Cruz, Kristen Stewart y Jessica Chastain, hasta otras jóvenes promesas del séptimo arte, como Zendaya, actrices de todas las generaciones han hecho de la 94 edición de los premios Oscar una de las más elegantes de los últimos años. No han faltado lentejuelas, alta joyería o faldas con cola, igual que sucede en cualquier alfombra roja tan destacada como esta, pero tampoco colorido, escotes asimétricos favorecedores y flores, estampadas o en aplicaciones, unos detalles que son menos habituales pero que ponen de relevancia que las invitadas, esta noche, querían sorprender. ¿Cuál ha sido tu look favorito? Vota por él y ayúdanos a elegir a la invitada más elegante de los premios Oscar 2022.

