Bad Bunny leads the Latin American Music Awards nominations with 11: see the full list

The 8th annual Latin American Music Awards is a month away on April 20th. The list of nominations is here, which are based on “key fan interactions with music, including streaming, sales, airplay, touring, and social activity tracked by Billboard through its data partners Luminate for data covering the periods of Feb 12, 2022, to Feb 4, 2023.” Bad Bunny is leading the nominations with 11, while Daddy Yankee and Becky G follow with 9. Check out the full list below.



Artista del Año (Artist Of The Year)

BAD BUNNY BECKY G DADDY YANKEE ESLABON ARMADO FARRUKO IVAN CORNEJO KAROL G RAUW ALEJANDRO ROMEO SANTOS ROSALÍA

Nuevo Artista Del Año (New Artist Of The Year)

BIZARRAP BLESSD EDEN MUÑOZ GRUPO FRONTERA LOS LARA LUIS FIGUEROA LUIS R CONRIQUEZ QUEVEDO SANTA FE KLAN YAHRITZA Y SU ESENCIA

Canción Del Año (Song Of The Year).

BEBE DAME - FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA ‘DESPECHÁ - ROSALÍA DOS ORUGUITAS - SEBASTIÁN YATRA ESTÁ DAÑADA - IVAN CORNEJO LA BACHATA - MANUEL TURIZO MAMIII - BECKY G & KAROL G ME PORTO BONITO - BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL.52 - BIZARRAP & QUEVEDO SUS HUELLAS - ROMEO SANTOS TE FELICITO - SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO

Álbum Del Año (Album Of The Year)

AHORA ME DA PENA EP - BUENA VISTA SOCIAL CLUB DAÑADO - IVAN CORNEJO ESQUEMAS - BECKY G FÓRMULA, VOL. 3 - ROMEO SANTOS JOSE - J BALVIN LA 167 - FARRUKO LEGENDADDY - DADDY YANKEE MOTOMAMI - ROSALÍA NOSTALGIA - ESLABON ARMADO UN VERANO SIN TI - BAD BUNNY

Colaboración Del Año Collaboration Of The Year

BEBE DAME - FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA EL INCOMPRENDIDO - FARRUKO, VÍCTOR CÁRDENAS & DJ ADONI MAMIII - BECKY G & KAROL G MAYOR QUE USTED - NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL ME PORTO BONITO - BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE MEDALLO - BLESSD, JUSTIN QUILES & LENNY TAVÁREZ QUE VUELVAS - CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 - BIZARRAP & QUEVEDO TE ESPERO - PRINCE ROYCE & MARIA BECERRA TE FELICITO - SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO

Colaboración Crossover Del Año (Collaboration Crossover Of The Year)

ARHBO (MUSIC FROM THE FIFA WORLD CUP QATAR 2022 OFFICIAL SOUNDTRACK) - OZUNA, GIMS, REDONE & FIFA SOUND BORRACHO - SECH & DJ KHALED LA FAMA - ROSALÍA & THE WEEKND SIGUE - J BALVIN & ED SHEERAN SIN FIN - ROMEO SANTOS & JUSTIN TIMBERLAKE





Mejor Artista (Crossover Best Crossover Artist)

DJ KHALED DJ SNAKE ED SHEERAN FATMAN SCOOP GIMS JUSTIN TIMBERLAKE LIL JON MEGAN THEE STALLION MR. VEGAS THE WEEKND

Artista Streaming Del Año (Streaming Artist Of The Year) BAD BUNNY

CHENCHO CORLEONE GRUPO FRONTERA IVAN CORNEJO KAROL G

Gira Del Año (Tour Of The Year)

ENFIESTADOS Y AMANECIDOS TOUR - GRUPO FIRME LA ÚLTIMA VUELTA WORLD TOUR - DADDY YANKEE PAPI JUANCHO WORLD TOUR - MALUMA $TRIP LOVE TOUR - KAROL G WORLD’S HOTTEST TOUR - BAD BUNNY

Mejor Dúo o Grupo - Pop (Best Duo or Group - Pop)

JESSE & JOY LOS ENANITOS VERDES MANÁ MAU Y RICKY REIK





Mejor Artista - Pop (Best Artist - Pop)

ANITTA BECKY G CAMILO ENRIQUE IGLESIAS KALI UCHIS LUIS FONSI RICKY MARTIN ROSALÍA SEBASTIÁN YATRA SHAKIRA

Mejor Álbum - Pop (Best Album - Pop)

@DANNOCEAN - DANNY OCEAN DE ADENTRO PA AFUERA - CAMILO DHARMA - SEBASTIÁN YATRA ESQUEMAS - BECKY G MOTOMAMI - ROSALÍA

Mejor Canción - PoP (Best Song - Pop)

BAILÉ CON MI EX - BECKY G JUNIO - MALUMA PROVENZA - KAROL G TACONES ROJOS - SEBASTIÁN YATRA TEAMO Y PUNTO - CHAYANNE

Mejor Artista - Urbano (Best Artist - Urban)

ANUEL AA BAD BUNNY DADDY YANKEE FARRUKO J BALVIN JHAYCO KAROL G NATTI NATASHA OZUNA RAUW ALEJANDRO

Mejor Álbum - Urbano (Best Album - Urban)

JOSE - J BALVIN LA 167 - FARRUKO LEGENDADDY - DADDY YANKEE SATURNO - RAUW ALEJANDRO UN VERANO SIN TI - BAD BUNNY

Mejor Canción - Urbano (Best Song - Urban)

DESESPERADOS - RAUW ALEJANDRO & CHENCHO CORLEONE ENVOLVER - ANITTA REMIX - DADDY YANKEE SENSUAL BEBÉ - JHAYCO TITÍ ME PREGUNTÓ - BAD BUNNY

Mejor Colaboración - Pop/Urbano (Best Collaboration - Pop/Urban)

BUENOS DÍAS - WISIN, CAMILO & LOS LEGENDARIOS EL INCOMPRENDIDO - FARRUKO, VÍCTOR CÁRDENAS & DJ ADONI HOT - DADDY YANKEE & PITBULL MAMIII - BECKY G & KAROL G MAYOR QUE USTED - NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL ME PORTO BONITO - BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE MEDALLO - BLESSD, JUSTIN QUILES & LENNY TAVÁREZ PUNTO 40 - RAUW ALEJANDRO & BABY RASTA QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 - BIZARRAP & QUEVEDO TE FELICITO - SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO

Mejor Artista - Regional Mexicano (Best Artist - Regional Mexican)

ÁNGELA AGUILAR CARIN LEÓN CHIQUIS CHRISTIAN NODAL EDEN MUÑOZ GERARDO ORTIZ IVAN CORNEJO JUNIOR H LUIS R CONRIQUEZ PEPE AGUILAR

Mejor Dúo o Grupo - Regional Mexicano (Best Duo Or Group - Regional Mexican)

BANDA LOS RECODITOS BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA CALIBRE 50 ESLABON ARMADO FUERZA REGIDA GRUPO FIRME GRUPO FRONTERA INTOCABLE LOS ÁNGELES AZULES YAHRITZA Y SU ESENCIA

Mejor Álbum - Regional Mexicano (Best Album - Regional Mexican)

DAÑADO - IVAN CORNEJO DEL BARRIO HASTA AQUÍ, VOL. 2 - FUERZA REGIDA MI VIDA EN UN CIGARRO 2 - JUNIOR H NOSTALGIA - ESLABON ARMADO OBSESSED DELUXE - YAHRITZA Y SU ESENCIA

Mejor Canción - Regional Mexicano (Best Song - Regional Mexican)

CHALE - EDEN MUÑOZ LA BODA DEL HUITLACOCHE (LIVE) - CARIN LEÓN NO SE VA (EN VIVO) - GRUPO FRONTERA QUE TE VAYA BIEN - JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA SI ME DUELE QUE DUELA - INTOCABLE

Mejor Colaboración - Regional Mexicano (Best Collaboration - Regional Mexican)

BILLETE GRANDE (EN VIVO) - FUERZA REGIDA & EDGARDO NUÑEZ BRINDO - MARIO BAUTISTA & BANDA EL RECODO CALIDAD - GRUPO FIRME & LUIS MEXIA CON UN BOTECITO A PECHO - ADRIEL FAVELA & CARIN LEÓN HAY QUE HACER DINERO - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & EDEN MUÑOZ JUGASTE Y SUFRÍ - ESLABON ARMADO & DANNYLUX QUE VUELVAS - CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA SE ACABÓ (EN VIVO) - LENIN RAMÍREZ, FUERZA REGIDA & BANDA RENOVACIÓN SI YA HICISTE EL MAL - LUIS R CONRIQUEZ & JESSI URIBE YA ACABÓ - MARCA MP & BECKY G

Mejor Artista - Tropical (Best Artist - Tropical)

CARLOS VIVES MARC ANTHONY PRINCE ROYCE ROMEO SANTOS VÍCTOR MANUELLE

Mejor Álbum - Tropical (Best Album - Tropical)

AHORA ME DA PENA EP - BUENA VISTA SOCIAL CLUB CUMBIANA II - CARLOS VIVES FÓRMULA, VOL.3 - ROMEO SANTOS PA’LLA VOY - MARC ANTHONY THE ULTIMATE BACHATA COLLECTION - HECTOR ACOSTA “EL TORITO”

Mejor Canción - Tropical (Best Song - Tropical)

DESPECHÁ - ROSALÍA DESPUÉS DE LA PLAYA - BAD BUNNY LA BACHATA - MANUEL TURIZO PEGAO - CAMILO SUS HUELLAS - ROMEO SANTOS

Mejor Colaboración - Tropical (Best Collaboration - Tropical)

BALONCITO VIEJO - CARLOS VIVES & CAMILO EL PAÑUELO - ROMEO SANTOS & ROSALÍA MONOTONÍA - SHAKIRA & OZUNA SOY YO - DON OMAR, WISIN & GENTE DE ZONA TE ESPERO - PRINCE ROYCE & MARIA BECERRA

ARTISTS LEADING THE NOMINATIONS