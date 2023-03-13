Bad Bunny leads the Latin American Music Awards nominations with 11: see the full list

The 8th annual Latin American Music Awards is a month away on April 20th. The list of nominations is here, which are based on “key fan interactions with music, including streaming, sales, airplay, touring, and social activity tracked by Billboard through its data partners Luminate for data covering the periods of Feb 12, 2022, to Feb 4, 2023.” Bad Bunny is leading the nominations with 11, while Daddy Yankee and Becky G follow with 9. Check out the full list below.
Artista del Año (Artist Of The Year)
- BAD BUNNY
- BECKY G
- DADDY YANKEE
- ESLABON ARMADO
- FARRUKO
- IVAN CORNEJO
- KAROL G
- RAUW ALEJANDRO
- ROMEO SANTOS
- ROSALÍA
Nuevo Artista Del Año (New Artist Of The Year)
- BIZARRAP
- BLESSD
- EDEN MUÑOZ
- GRUPO FRONTERA
- LOS LARA
- LUIS FIGUEROA
- LUIS R CONRIQUEZ
- QUEVEDO
- SANTA FE KLAN
- YAHRITZA Y SU ESENCIA
Canción Del Año (Song Of The Year).
- BEBE DAME - FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA
- ‘DESPECHÁ - ROSALÍA
- DOS ORUGUITAS - SEBASTIÁN YATRA
- ESTÁ DAÑADA - IVAN CORNEJO
- LA BACHATA - MANUEL TURIZO
- MAMIII - BECKY G & KAROL G
- ME PORTO BONITO - BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE
- QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL.52 - BIZARRAP & QUEVEDO
- SUS HUELLAS - ROMEO SANTOS
- TE FELICITO - SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO
Álbum Del Año (Album Of The Year)
- AHORA ME DA PENA EP - BUENA VISTA SOCIAL CLUB
- DAÑADO - IVAN CORNEJO
- ESQUEMAS - BECKY G
- FÓRMULA, VOL. 3 - ROMEO SANTOS
- JOSE - J BALVIN
- LA 167 - FARRUKO
- LEGENDADDY - DADDY YANKEE
- MOTOMAMI - ROSALÍA
- NOSTALGIA - ESLABON ARMADO
- UN VERANO SIN TI - BAD BUNNY
Colaboración Del Año Collaboration Of The Year
- BEBE DAME - FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA
- EL INCOMPRENDIDO - FARRUKO, VÍCTOR CÁRDENAS & DJ ADONI
- MAMIII - BECKY G & KAROL G
- MAYOR QUE USTED - NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL
- ME PORTO BONITO - BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE
- MEDALLO - BLESSD, JUSTIN QUILES & LENNY TAVÁREZ
- QUE VUELVAS - CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA
- QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 - BIZARRAP & QUEVEDO
- TE ESPERO - PRINCE ROYCE & MARIA BECERRA
- TE FELICITO - SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO
Colaboración Crossover Del Año (Collaboration Crossover Of The Year)
- ARHBO (MUSIC FROM THE FIFA WORLD CUP QATAR 2022 OFFICIAL SOUNDTRACK) - OZUNA, GIMS, REDONE & FIFA SOUND
- BORRACHO - SECH & DJ KHALED
- LA FAMA - ROSALÍA & THE WEEKND
- SIGUE - J BALVIN & ED SHEERAN
- SIN FIN - ROMEO SANTOS & JUSTIN TIMBERLAKE
Mejor Artista (Crossover Best Crossover Artist)
- DJ KHALED
- DJ SNAKE
- ED SHEERAN
- FATMAN SCOOP
- GIMS
- JUSTIN TIMBERLAKE
- LIL JON
- MEGAN THEE STALLION
- MR. VEGAS
- THE WEEKND
Artista Streaming Del Año (Streaming Artist Of The Year) BAD BUNNY
- CHENCHO CORLEONE
- GRUPO FRONTERA
- IVAN CORNEJO
- KAROL G
Gira Del Año (Tour Of The Year)
- ENFIESTADOS Y AMANECIDOS TOUR - GRUPO FIRME
- LA ÚLTIMA VUELTA WORLD TOUR - DADDY YANKEE
- PAPI JUANCHO WORLD TOUR - MALUMA
- $TRIP LOVE TOUR - KAROL G
- WORLD’S HOTTEST TOUR - BAD BUNNY
Mejor Dúo o Grupo - Pop (Best Duo or Group - Pop)
- JESSE & JOY
- LOS ENANITOS VERDES
- MANÁ
- MAU Y RICKY
- REIK
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Mejor Artista - Pop (Best Artist - Pop)
- ANITTA
- BECKY G
- CAMILO
- ENRIQUE IGLESIAS
- KALI UCHIS
- LUIS FONSI
- RICKY MARTIN
- ROSALÍA
- SEBASTIÁN YATRA
- SHAKIRA
Mejor Álbum - Pop (Best Album - Pop)
- @DANNOCEAN - DANNY OCEAN
- DE ADENTRO PA AFUERA - CAMILO
- DHARMA - SEBASTIÁN YATRA
- ESQUEMAS - BECKY G
- MOTOMAMI - ROSALÍA
Mejor Canción - PoP (Best Song - Pop)
- BAILÉ CON MI EX - BECKY G
- JUNIO - MALUMA
- PROVENZA - KAROL G
- TACONES ROJOS - SEBASTIÁN YATRA
- TEAMO Y PUNTO - CHAYANNE
Mejor Artista - Urbano (Best Artist - Urban)
- ANUEL AA
- BAD BUNNY
- DADDY YANKEE
- FARRUKO
- J BALVIN
- JHAYCO
- KAROL G
- NATTI NATASHA
- OZUNA
- RAUW ALEJANDRO
Mejor Álbum - Urbano (Best Album - Urban)
- JOSE - J BALVIN
- LA 167 - FARRUKO
- LEGENDADDY - DADDY YANKEE
- SATURNO - RAUW ALEJANDRO
- UN VERANO SIN TI - BAD BUNNY
Mejor Canción - Urbano (Best Song - Urban)
- DESESPERADOS - RAUW ALEJANDRO & CHENCHO CORLEONE
- ENVOLVER - ANITTA
- REMIX - DADDY YANKEE
- SENSUAL BEBÉ - JHAYCO
- TITÍ ME PREGUNTÓ - BAD BUNNY
Mejor Colaboración - Pop/Urbano (Best Collaboration - Pop/Urban)
- BUENOS DÍAS - WISIN, CAMILO & LOS LEGENDARIOS
- EL INCOMPRENDIDO - FARRUKO, VÍCTOR CÁRDENAS & DJ ADONI
- HOT - DADDY YANKEE & PITBULL
- MAMIII - BECKY G & KAROL G
- MAYOR QUE USTED - NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL
- ME PORTO BONITO - BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE
- MEDALLO - BLESSD, JUSTIN QUILES & LENNY TAVÁREZ
- PUNTO 40 - RAUW ALEJANDRO & BABY RASTA
- QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 - BIZARRAP & QUEVEDO
- TE FELICITO - SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO
Mejor Artista - Regional Mexicano (Best Artist - Regional Mexican)
- ÁNGELA AGUILAR
- CARIN LEÓN
- CHIQUIS
- CHRISTIAN NODAL
- EDEN MUÑOZ
- GERARDO ORTIZ
- IVAN CORNEJO
- JUNIOR H
- LUIS R CONRIQUEZ
- PEPE AGUILAR
Mejor Dúo o Grupo - Regional Mexicano (Best Duo Or Group - Regional Mexican)
- BANDA LOS RECODITOS
- BANDA MS
- DE SERGIO LIZÁRRAGA
- CALIBRE 50
- ESLABON ARMADO
- FUERZA REGIDA
- GRUPO FIRME
- GRUPO FRONTERA
- INTOCABLE
- LOS ÁNGELES AZULES
- YAHRITZA Y SU ESENCIA
Mejor Álbum - Regional Mexicano (Best Album - Regional Mexican)
- DAÑADO - IVAN CORNEJO
- DEL BARRIO HASTA AQUÍ, VOL. 2 - FUERZA REGIDA
- MI VIDA EN UN CIGARRO 2 - JUNIOR H
- NOSTALGIA - ESLABON ARMADO
- OBSESSED DELUXE - YAHRITZA Y SU ESENCIA
Mejor Canción - Regional Mexicano (Best Song - Regional Mexican)
- CHALE - EDEN MUÑOZ LA BODA DEL HUITLACOCHE (LIVE) - CARIN LEÓN
- NO SE VA (EN VIVO) - GRUPO FRONTERA
- QUE TE VAYA BIEN - JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
- SI ME DUELE QUE DUELA - INTOCABLE
Mejor Colaboración - Regional Mexicano (Best Collaboration - Regional Mexican)
- BILLETE GRANDE (EN VIVO) - FUERZA REGIDA & EDGARDO NUÑEZ
- BRINDO - MARIO BAUTISTA & BANDA EL RECODO
- CALIDAD - GRUPO FIRME & LUIS MEXIA
- CON UN BOTECITO A PECHO - ADRIEL FAVELA & CARIN LEÓN
- HAY QUE HACER DINERO - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & EDEN MUÑOZ
- JUGASTE Y SUFRÍ - ESLABON ARMADO & DANNYLUX
- QUE VUELVAS - CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA
- SE ACABÓ (EN VIVO) - LENIN RAMÍREZ, FUERZA REGIDA & BANDA RENOVACIÓN
- SI YA HICISTE EL MAL - LUIS R CONRIQUEZ & JESSI URIBE
- YA ACABÓ - MARCA MP & BECKY G
Mejor Artista - Tropical (Best Artist - Tropical)
- CARLOS VIVES
- MARC ANTHONY
- PRINCE ROYCE
- ROMEO SANTOS
- VÍCTOR MANUELLE
Mejor Álbum - Tropical (Best Album - Tropical)
- AHORA ME DA PENA EP - BUENA VISTA SOCIAL CLUB
- CUMBIANA II - CARLOS VIVES
- FÓRMULA, VOL.3 - ROMEO SANTOS
- PA’LLA VOY - MARC ANTHONY
- THE ULTIMATE BACHATA COLLECTION - HECTOR ACOSTA “EL TORITO”
Mejor Canción - Tropical (Best Song - Tropical)
- DESPECHÁ - ROSALÍA
- DESPUÉS DE LA PLAYA - BAD BUNNY
- LA BACHATA - MANUEL TURIZO
- PEGAO - CAMILO
- SUS HUELLAS - ROMEO SANTOS
Mejor Colaboración - Tropical (Best Collaboration - Tropical)
- BALONCITO VIEJO - CARLOS VIVES & CAMILO
- EL PAÑUELO - ROMEO SANTOS & ROSALÍA
- MONOTONÍA - SHAKIRA & OZUNA
- SOY YO - DON OMAR, WISIN & GENTE DE ZONA
- TE ESPERO - PRINCE ROYCE & MARIA BECERRA
ARTISTS LEADING THE NOMINATIONS
- BAD BUNNY 11
- DADDY YANKEE 9
- BECKY G 9
- GRUPO FRONTERA 8
- KAROL G 8
- RAUW ALEJANDRO 8
- ROMEO SANTOS 8
- ROSALÍA 8
- FARRUKO 6
- FUERZA REGIDA 6
- IVAN CORNEJO 6
- CAMILO 5
- CARIN LEÓN 5
- CHENCHO CORLEONE 5
- ESLABON ARMADO 5
- SHAKIRA 5