Kylie Jenner cambia de ‘look’ y regresa al cabello rosa

Así como las tendencias en la moda siempre regresan -podemos ver como los icónicos estilos de los 90s y principios de los 2000s están de vuelta -también es valido regresar a un estilo de belleza que nos haya encantado hace algunos años- o animarnos probar alguna nueva tendencia para este 2024. Y eso es justo lo que Kylie Jenner acaba de hacer con su cabello, después de pasar varios años con su representativa cabellera negra, ahora regresa al rosa pastel que llevó en 2018.

La empresaria y favorita de las redes sociales publicó su cambio de look en Instagram con el caption “hiiiii remember me”, acompañado de tres selfies en las que se puede ver a la más chica de las Kardashian en unas ondas suaves y voluminosas en color rosa pastel. Mientras que en TikTok, publicó un video con el caption “Heard it’s 2014 vibes this year”. Ambas publicaciones han causado sensación entre sus seguidores, los cuales están felices de ver esta versión de Kylie de vuelta, y aunque ha causado sorpresa su cambio de look, sin duda es uno fabuloso.

Aunque todavía no sabemos si el cambio de look es temporal o no, o si es para un proyecto en especial, podemos confirmar que el rosa pastel se alinea perfectamente a la tendencia muy femenina que hemos visto recientemente bajo el término “coquette”, y que se ha hecho tremendamente viral en redes sociales, así como en celebridades como Karol G.

Cómo conseguir el mismo look de Kylie Jenner

Si estas pensando en seguir los pasos de Kylie, Chris Appleton, uno de los hair stylist favoritos de las Kardashians, compartió en el 2018 que para lograr el rosa pastel en ese momento, utilizó en Kylie Jenner un tinte vegano semipermanente en tono rosa pastel, el cual aplicó de raíces a puntas, y tras 45 minutos, enjuago y acondicionó. Una técnica que causa un mínimo daño en el cabello.

Ya veremos en los próximos días el avance del makeover de Kylie, pero por lo pronto, nos encanta que se atreva a jugar con su cabello, y sin duda amaríamos que se lo quedara por un tiempo.

