Emily Blunt aplica estos tratamientos para conseguir una piel fabulosa

¿Se puede tener la piel cada vez más tersa, radiante y juvenil? La respuesta sin duda la tenemos con tan solo observar la de Emily Blunt, quien parece desafiar el paso del tiempo, pero ¿cómo lo logra? Haciendo un ‘reseteo’ en su rostro, ¡sí, como lo lees! Así lo aseguró su fiel cosmetóloga, Biba de Sousa a PopSugar.

La especialista reveló que incluye en la rutina beauty de la celeb una serie de tratamientos holísticos, especialmente cuando se trata de asistir a alguna premiación, porque proporcionan resultados inmediatos, de manera natural y con un efecto relajante. ¿Quieres conocerlos? Te damos los detalles.

©GettyImages



Dentro de su agitada agenda de trabajo, Emily siempre hace una pausa para darle un merecido cariño a su piel

Combinación beneficiosa

Biba de Sousa especificó que los métodos holísticos que aplica en la actriz -liberándola de efecto del estrés que el trabajo y los viajes producen en su piel- , son una combinación de terapias de luz pulsada, tratamientos faciales con microcorriente, drenaje linfático y sesiones de gua sha.

"La piel de Emily está en muy buenas condiciones, por lo que no necesita mucha intervención en términos de extracciones o exfoliaciones más abrasivas. Es muy holística. No recuerdo haberle puesto nunca ácidos en la cara. El no buscar tratamientos extremos ha preservado su piel muy bien, y se ve igual que hace 10 años", aseguró la dermatóloga.

©iStock



Nuestro rostro siempre merece unos masajes que ayuden no solo a rejuvenecer, sino también a relajarlo

¡Adiós estrés y fatiga!

Entre los tratamientos principales está la liberación del tejido fascia, que se logra con una técnica manual para la relajación de los músculos faciales. Lo ideal es darse un masaje regular en la zona de la mandíbula o practicar yoga facial para así aliviar los efectos que la tensión genera en el rostro.

"Básicamente, hago un masaje para liberar la tensión facial y mejorar la circulación sanguínea en la superficie de la piel. También es relajante, que es lo que Emily necesita. Porque la piel seca tiende a endurecerse una vez que se expone al estrés y este método borra los rastros de fatiga", señaló Biba de Sousa.

Piel luminosa

Similar a esta técnica es el drenaje linfático, tratamiento que también se ha realizado en la actriz. La idea es darse un masaje suave con aceites faciales para desinflamar los ganglios linfáticos alrededor del cuello y la cara, y así eliminar el líquido de esta área. ¿Sus beneficios? Deja la piel más brillante, lisa y menos hinchada.

Aliado del anti envejecimiento

La medicina holística emplea tratamientos tanto modernos como tradicionales, como es el caso del famoso gua sha facial, un masaje facial oriental que oxigena la sangre, retrasando la aparición de nuevas arrugas, la flacidez de la piel, disminuir las ojeras y líneas de expresión. Es muy similar al efecto del bótox tal como aseguran sus practicantes.

Se puede realizar desde casa o en centros especializados, utilizando diferentes instrumentos como piedras o rodillos hechos de cuerno de res, porcelana o jade.

©GettyImages



En cada aparición pública, la actriz irradia con su elegancia y glamour

Corriente rejuvenecedora

Para tonificar los músculos faciales y del cuello, la dermatóloga de la actriz también emplea en ella terapias de microcorriente, para suavizar, esculpir y rejuvenecer.

Efecto estimulante

El quinto tratamiento que De Sousa ha realizado en la actriz tiene que ver con la terapia de luz, que no es invasiva, es indolora y fría al tacto, la cual aprovecha los poderes curativos de la luz infrarroja para estimular la producción de colágeno y atenuar el enrojecimiento de la piel.

Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.