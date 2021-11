Los CFDA (The Council of Fashion Designers of America) Fashion Awards están de regreso, luego de un año de ausencia por la pandemia del COVID-19. La entrega de este año se llevó a cabo en The Grill Room, en Nueva York. Zendaya fue distinguida por el Consejo de Diseñadores de Moda Americanos con el premio de Fashion Icon, convirtiéndose en la persona más joven (25 años) en obtener dicha distinción.

Sobre la alfombra roja, la actriz brilló con un vestido rojo de Vera Wang, formado por un top y una falda de corte columna que estilizaba al máximo su figura. En la red carpet también desfilaron famosas como Anya Taylor-Joy, Emily Blunt, Drew Barrymore, Ciara, Anna Wintour y la propia Vera Wang.