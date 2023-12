‘Chiqui’ Delgado se lo enseñó: Rashel Díaz y el tip de belleza más comentado

Los misteriosos parches color verde con los que has visto a Rashel Díaz en sus redes sociales han quedado al descubierto. Con la frase "¡lo prometido es deuda!", la presentadora del programa Un Nuevo Día de Telemundo contó cómo los usa para que tú también te valgas de este fabuloso tip de belleza.

Rashel Díaz utiliza parches verdes para hidratar esta delicada zona del rostro



“Te favorecen increíblemente, te dan como un frescor, te dan hidratación, te los dejas puestos y puedes seguir haciendo todas tus actividades mientras tanto, como llamadas telefónicas”, dijo Rashel sobre los Hydra-Gel Eye Patches ($55.00) responsables de que su rostro no luzca cansado en televisión sino siempre radiante y fresco.

“Me voy manejando para Telemundo y entonces me las quito allá cuando me van a maquillar. Chiqui (Delgado) también lo hace, de hecho ella fue quien me recomendó esta marca”, y también aclaró la famosa cubana: “Esto no es publicidad, es realidad”, sino que esta revelación es para complacer a las seguidoras que le han preguntado qué es eso que se pone para combatir las indeseables bolsas y ojeras.

Los parches revitalizantes para los ojos de Peter Tomas Roth que prefiere Rashel Díaz son de pepino y contienen además ceramida NP, colágeno, cafeína y árnica.

Los parches revitalizantes para los ojos de Peter Tomas Roth –tal como explica la marca– ayudan a hidratar y mejorar instantáneamente el aspecto de las líneas finas, patas de gallo y los círculos oscuros debajo de los ojos, reteniendo la humedad.

Según indica la presentadora de televisión es necesario mantenerlos en el frío “todo el tiempo, solamente los sacas cuando los vas a usar. Vienen muchos, no solamente dos, es decir que dura bastante el producto (…) tienen como un gel que va a hidratarte y al haber estado en el frío te hará sentir un alivio increíble”.

“Cuando tengo fotos o eventos como la red carpet, cuando voy al Billboard, siempre me las pongo antes de maquillarme porque te aclara muchísimo esa parte (debajo de los ojos) que empieza a oscurecerse, en mi caso por las levantadas tan temprano”, concluyó la también conferencista quien se levanta a las cuatro de la mañana para ir a su trabajo y desde entonces ha tenido que combatir con las ojeras.

Para refrescar e hidratar la zona del contorno de ojos, Rashel Díaz se aplica Eyes Corrector Cream cada noche

Antes de conocer estos parches, la bella presentadora utilizaba bolsas plásticas congeladas 4 horas antes como “remedio” express. Así lo contó en su página web donde además recomienda la crema A4E Angeless Forever Institute – Eyes Corrector Cream ($87.00) para colocarse todas las noches antes de ir a dormir y de esta manera logra minimizar el color oscuro de las bolsas y mantener hidratada esta zona. ¿Ya te decidiste a probar con los parches de pepino de Rashel para esa ocasión importante?



