Rashel Díaz revela los cambios en su nueva vida que la han hecho perder peso

Rashel Díaz ha hecho un gran cambio en su vida desde hace unos meses, cuando ella y su esposo, Carlos García, decidieron dejar todo atrás para mudarse a Tulsa, Oklahoma, en donde pasan el tiempo en un colegio de estudios bíblicos. Con la mudanza también llegaron cambios en su estilo de vida, pues desde que tienen un nuevo hogar han aprendido a comer mejor, lo que se refleja en una considerable pérdida de peso y mucha más energía.

En sus redes sociales, Rashel reveló cómo es que inició con este saludable estilo que recomienda a todo aquel que esté en condiciones de replicarlo. “Desde que llegamos a Tulsa somos nosotros quienes cocinamos”, dijo entre risas. Así que ambos pusieron manos a la obra y en búsqueda de una preparación sencilla en la cocina, se enfocaron en proteínas y vegetales.

Además, Rashel y Carlos han estado haciendo ayuno intermitente. “A las 8:00 de la noche paramos de comer y no volvemos a hacerlo hasta el otro día a las 12:00pm”. Y para no romper el ayuno, se apoya en una gran taza de café que lleva a la escuela.

Cuando toca comer, Rashel elige proteína, como huevos hervidos y un poco de jamón de pavo con lo que no aporta grasa extra. De ahí se va a entrenar para hacer una comida grande de proteína con ensalada.

Los alimentos que quedaron fuera de su dieta

Además, confirmó que al ver los buenos resultados, decidieron continuar con este estilo de vida en el que dejaron a un lado los alimentos procesados. En cambio, compran sus productos en un mercado orgánico, lo que hace la tarea aún más fácil.

Rashel agregó: “Me quité el azúcar. A mí el dulce me encanta. Y tomamos mucha agua”. Feliz por los cambios positivos en su físico, pues desde entonces no se ha sentido inflamada. También recomendó dejar los carbohidratos con cambios sutiles, por ejemplo, en vez de arroz, come quinoa; y cuando hay que comer pan, elige Ezequiel.

Rashel concluyó con una verdad que les llegó a sus seguidores, quienes le habían estado preguntando el secreto con el que perdió algunas libras: “Sabemos lo que tenemos qué hacer, pero no lo hacemos”.

