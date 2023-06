Rashel Díaz deja exitoso negocio para emprender su podcast: ‘(Dios me dijo) Tienes que salir de ahí’

‘De menos a más’, ¿de dónde surge el nombre para tu podcast?

Mi relación con Dios es desde hace más de nueve años. Por más que me decían ‘tú tienes un propósito’ y yo lo veía como algo muy lejano porque yo no sabía cuál era. En todo este viaje de la mano de Dios conociendo más de él, permitiéndole sanar mi corazón, impactar mi matrimonio, sanar a mi esposo de adicciones, durante todo ese proceso yo nunca pensé que el propósito era precisamente este.

A mí me dio miedo muchas veces hablar de mi depresión, de mis divorcios, pero ellos te enseñan que eso para ti que es una debilidad, puedes convertirlo en fortaleza y eso es lo que ha hecho en nosotros. Dios lo que me reveló, porque yo hablo con él como si estuviera hablando con mi amigo, yo le decía ‘tú me sacaste del multinivel... Ok ahora tú quieres que haga algo así?’. Yo decía, ‘me has levantado y él me dice ‘de menos a más’ y eso es lo que yo hago con mis hijos. Él a mí me ha llevado de menos a más en mi relación con mis hijos, mi esposo, mis padres, ha impactado mis finanzas, la manera de ver el mundo, de servirle a los demás... Entonces así vino ‘De menos a más’.