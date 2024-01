Rashel Díaz celebra los 20 años de su hija Daniela con una curiosa coincidencia familiar

Rashel Díaz y su familia están de fiesta por un día muy especial. Este 3 de enero Daniela, hija de la presentadora, cumple dos décadas de vida; y mamá lo celebró con una publicación en las redes sociales llena de bellos recuerdos y nostalgia. En ella podemos ver la vida de Daniela desde que la presentadora la esperaba con mucha ilusión hasta la actualidad, en la que se ha convertido en una linda jovencita llena de sueños y metas por cumplir.

“Las cosas que quiero decirte en tu cumple #20 🎉”, escribió la orgullosa madre en este post dedicado a la cumpleañera. En forma de lista, Rashel continuó: “1- Desde que te sentí en mi panza sabía que íbamos a ser grandes amigas. 2- Admiro tu corazón noble, la capacidad que tienes para amar a todos y darles lugar en tu vida. 3- Celebro con gozo la conexión tan fuerte que tienes con tu hermano Juan Daniel”.

Rashel continuó con este hermoso recuento que nos brinda la oportunidad de conocer aún más a Daniela. “4- Amo la dulzura con la que le hablas a tus dos hermanas Samantha y Nata. 5- Dios te eligió para un gran propósito, así que sé valiente y jamás te rindas. 6- Me gusta ver lo sensible que eres ante las dificultades de otros, eso muestra tu bondad. 7- Me maravilla la alegría con la que vas descubriendo el mundo y quién eres como adulta”.

Para finalizar, Rashel expresó sus más grandes deseos a futuro, y le recordó lo bendecida que es y el amor que la rodea hoy y siempre: “8- Aplaudo los límites que has sabido poner en tu vida sin necesidad de ofender a nadie que piensa lo contrario. 9- Declaro en el nombre de Jesús que vivirás una vida plena, abundante, llena de servicio a Dios, con hijos saludables y un matrimonio estable. 10- Tu papá, Caro, Carlos y yo estamos muy orgullosos de ti y de todo lo que has alcanzado, ¡sabemos que te queda mucho más delante de ti! Te amamos”.

La publicación se llenó de likes y comentarios en los que los fans de su mamá le desean lo mejor a Daniela, así como felicitaciones por sus 20 años.

El festejo de Daniela y las coincidencias en la familia

Rashel compartió con su público que para celebrar el cumpleaños de su hija, invitaría a un grupo íntimo de amigas a su hogar, en donde todas y cada una de ellas haría su propia joyería, dando un significado a cada pieza que después se llevarán a casa.

“Daniela y yo nos queremos hacer una juntas porque decimos que somos el Sol y la Luna; y las mejores amigas nos vamos a hacer todas la misma”, explicó Rashel sobre el festejo que planeó para esta tarde en la que también le cantarán el Happy Birthday a su hija.

Aunque todos en su familia se volcaron en felicitaciones para Daniela, no es la única de su sangre en soplar las velitas de su pastel este 3 de enero, ya que Aria, sobrina de Rashel por parte de su hermano paterno, también celebra un año más de vida.

Si bien es una linda coincidencia, no es la única entre los Díaz. “Mi hermano David y yo nacimos el 3 de julio, diferentes años pero mismo día. Mi hermana también se llama Rachel, pero con C. Y mi sobrina Aria cumple el mismo día que Daniela. También está de cumpleaños hoy. Es algo que nos encanta porque nos llevamos súper bien”, dijo feliz por esta conexión tan especial.

