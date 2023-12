¿Pies libres de durezas? Estos son los trucos para conseguirlo

Aunque el clima no te permita presumir de tu pedicure, es importante mantener los pies muy bien cuidados, no solo para que se vean hermosos, sino para prevenir problemas de salud. La resequedad y agrietamiento en esta zona no solo es un descuido estético, sino que puede convertirse en la puerta abierta a infecciones y bacterias.

Precisamente estas mini grietas sirven de entrada al organismo para los virus y microbios que pueden generar episodios graves y dolorosos para la salud. Así que además de una pedicura profesional, en casa puedes poner en práctica una serie de cuidados que te permitan lucir unos pies saludables y bien arreglados.

Unos pies limpios y suaves son sinónimo de buena salud

Elimina las durezas

Tienes varias opciones para lograrlo, pero lo que es seguro es que es fundamental que lo hagas.

1. Con piedra pómez

Para deshacernos de la piel áspera podemos recurrir a varios y efectivos métodos. Quizás la piedra pómez sea el instrumento más conocido y sencillo de usar. Solo debes colocar tus pies en remojo para suavizar la piel y con una mini roca de lava volcánica -previamente humedecida-, frotar con movimientos circulares las zonas callosas, haciendo énfasis en talones y otras durezas. Al finalizar, seca bien y aplica loción o aceite. No olvides limpiar la piedra pómez después de cada uso.

2. Utilizar máquinas eléctricas

Una forma muy popular de eliminación de las durezas son las maquinillas eléctricas. Son rápidas y eficientes, pero recuerda que deben ser usadas con cuidado extremo o por un profesional, ya que puede causar laceraciones o heridas.

3. Exfoliantes

En cualquier drugstore conseguirás un buen exfoliante que te ayude a eliminar las células muertas. Puedes optar por productos como Exfoliating Foot Cream, Enjocho ($8.39) y O'Keeffe's Healthy Feet Exfoliating Foot Cream ($6.49). Se aplican dando un suave masaje sobre los pies mojados y se retira con agua.

Un buen exfoliante te ayudará a eliminar las células muertas

También puedes realizar una versión casera: mezcla dos cucharadas de sal marina, con dos medidas iguales de aceite de bebé y jugo de limón. Sólo recuerda que después de aplicarlo, debes asegúrate de retirarlo bien.

Otra posibilidad es recurrir a las máscaras y botines exfoliantes e hidratantes como Exfoliating Foot Peel Mask ($15.95). Coloca la mascarilla elegida durante 60 minutos y luego retira con agua y jabón. Entre tres y siete días después de su uso comenzará a caerse la capa superficial de la dermis.

Vinagre para prevenir los hongos

Ya que hablamos de productos que puedes tener en casa, el vinagre es una opción con la que de seguro cuentas en la cocina. Puedes usar vinagre blanco o de sidra. Busca un recipiente para remojar los pies y vierte una medida de vinagre por dos de agua. Sumerge de 5 a 10 minutos. Luego pasa un cepillo de cerdas suaves o una esponja y enjuaga con agua. Seca con una toalla –sobre todo entre los dedos– y coloca algún humectante.

Opta por hidratación profunda

La parafina ayuda a nutrir la piel seca y tiene la bondad de hacer que la humedad quede retenida en la dermis y –por consiguiente– que no se deshidrate. Son tratamientos que generalmente ofrecen los centros de estética.

Recuerda que debes humectar con regularidad los talones y exfoliar tus pies al menos una vez por semana para lucir siempre unos pies hermosos y saludables, ¡manos a la obra!

