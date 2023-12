Harry admite que la pérdida de su madre lo afectó tanto, que prefirió no hablar de sus emociones. “(Yo estaba como) no quiero pensar en ella, porque si pienso en ella me acuerdo de que no puedo traerla de vuelta y me voy a poner triste. ¿De qué sirve pensar en algo triste? ¿Cuál es el punto de pensar en alguien que has perdido y que nunca va a regresar? Y simplemente decidí no hablar de eso. Nadie hablaba de eso”.