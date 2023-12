El príncipe Harry y Oprah ya tienen fecha de estreno para su serie

El príncipe Harry y su buena amiga Oprah Winfrey unieron sus talentos para crear una serie sobre salud mental de la que ya se hablaba desde hace unos meses. The Me You Can‘t See por fin tiene fecha de estreno y llegará a las pantallas este 21 de mayo a través de Apple TV +. En ella se abordan temas con los que buscan normalizar la salud mental, y que los llevó a visitar hospitales y centros de tratamiento que ellos mismos explicarán en la narrativa del programa.

A través de un comunicado de la compañía de entretenimiento, se expilcó que habrá declaraciones de diferentes personas, en donde la edad, el género o el lugar de nacimiento son características sin importancia. “Nacemos en vidas diferentes, nos criamos en entornos diferentes y, como resultado, estamos expuestos a diferentes experiencias. Pero nuestra experiencia es que todos somos humanos”, explicó el príncipe Harry.

“La mayoría de nosotros cargamos con algún tipo de trauma, pérdida o dolor sin resolver, que se siente y es muy personal”, agregó. El hijo de la fallecida princesa Diana también recalcó su labor social en el último año, en el que busca que las personas sepan que pueden estar unidas en contra de la misma situación que los aterra. “Espero que esta serie muestre que hay poder en la vulnerabilidad, conexión en la empatía y fuerza en la honestidad”, dijo con ánimo.

El objetivo de Harry y Oprah es acabar con la idea errónea sobre las enfermedades mentales, los tratamientos agresivos y el aislamiento social en torno a ellas. Por ello es que ambos se involucraron con especialistas quienes exponen la realidad sobre un padecimiento a nivel mundial del que poco se habla. “Ahora más que nunca, existe una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza que rodea a la salud mental con sabiduría, compasión y honestidad. Nuestra serie tiene como objetivo suscitar esa conversación global”, expresó Oprah.

Talento e historia personal en la pantalla chica

La nueva dupla de la TV contará con invitados especiales a través de los capítulos, en los que hablarán de manera abierta sobre sus experiencias con el tema, situaciones que los dejaron marcados y una solución viable para salir adelante. Entre ellos Lady Gaga, Glenn Close o el jugador profesional de básquetbol DeMar DeRozan.

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, ponen el ejemplo de cómo las situaciones de la vida pueden dejar marcas tan profundas que son complicadas borrar con el tiempo. Y es que desde el fallecimiento de su madre, el príncipe Harry no sólo se enfrentó a la pérdida de un ser querido e importante. Fue justo ese motivo el que hace dos años lo puso en la mira de Oprah para dar pie a este proyecto de TV.

“Él habló de su propia experiencia, de lo que tuvo que pasar cuando su madre murió y de como le benefició ser capaz de hablar sobre ello”, reveló Oprah al cuestionarlo sobre sus grandes preocupaciones. Para Harry, la salud mental es un tema de vital importancia y del que ya había hecho eco durante su época en las labores de la Familia Real Inglesa, pues junto a su hermano, el príncipe William, y su cuñada Kate Middleton, encabezaban Heads Together, una campaña para abordar el estigma y cambiar la conversación sobre la salud mental.

