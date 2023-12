Los príncipes William y Harry reaccionan a la investigación de los engaños de la BBC a la princesa Diana

Luego de que se diera a conocer que la princesa Diana fue engañada para conceder la controversial entrevista al periodista Martin Bashir, los príncipes William y Harry reaccionaron a la información concluyente sobre la entrevista, la cual fue emitida en noviembre de 1995 por el programa Panorama de la BBC. El Duque de Cambridge aseguró que la BBC “le falló” a su madre y que la entrevista alimentó su “paranoia”. En tanto, el Duque de Sussex afirmó que Diana “perdió la vida” por “prácticas inmorales”.

©GettyImages



La entrevista se transmitió en noviembre de 1995 a través de Panorama de la BBC

La investigación en torno al encuentro entre Martin Bashir y Diana de Gales comenzó luego de que Channel 4 realizara un documental revelando nuevos detalles sobre la polémica entrevista, en la que la princesa habló sin rodeos sobre las infidelidades en su matrimonio. De acuerdo con las pesquisas, en dicho espacio televisivo se hacía referencia a unos estados de cuenta falsos en los que se mostraban pagos a diferentes miembros del Palacio de Kensington, así como a personas cercanas a Diana, como su exsecretario privado Patrick Jephson, al Jefe de Seguridad y al príncipe Carlos. Estos documentos habrían sido mostrados a Charles Spencer, el hermano de Lady Di, con e propósito de que Martin Bashir concretara la entrevista con la princesa.

©GettyImages



La princesa Diana habría sido engañada por Bashir con documentos falsos y tras mostrárselos, ella accedió a la entrevista

De hecho, habría sido el propio Charles Spencer quien habría solicitado la investigación formal sobre las prácticas periodísticas mediante las cuales se obtuvo dicha entrevista. Aunque la BBC confesó que de existir esos no documentos no habrían tenido ninguna influencia en la decisión de la princesa Diana, finalmente accedieron a encargar una investigación interna, misma que se llevó a cabo por el juez retirado Lord Dyson.

Dyson determinó que la madre de los príncipes William y Harry fue engañada para conceder la entrevista mediante pruebas falsas. Además de ello, en el informe se detalla que ella no se negaba a hablar públicamente con algún profesional de confianza, pero que Bashir no habría sido elegido si no hubiera sido por los documentos que utilizó. Esto significa un duro golpe para el periodista, pero también para la cadena televisiva a la que algunos medios británicos ya han criticado por su falta de “transparencia” e “integridad”.

©GettyImages



Los hijos de la princesa Diana mostraron su indignación a través de un video y un comunicado

Ante los resultados de esta investigación que ya ha dado la vuelta al mundo, los príncipes William y Harry ya se han pronunciado, manifestando su total indignación por la falta de ética profesional por parte del comunicador y el medio. A través de un video, el Duque de Cambridge expresó lo siguiente:

“Me gustaría darle las gracias a Lord Dyson y a su equipo por este informe. Es de agradecer que la BBC acepte todo lo que ha descubierto Lord Dyson, que es verdaderamente preocupante: que los empleados de la BBC mintieron y utilizaron documentos falsos para conseguir la entrevista con mi madre; hicieron alegaciones falsas y escabrosas sobre la Familia Real que empeoraron sus miedos y alimentaron su paranoia; demostraron una lamentable incompetencia cuando investigaron las quejas y preocupaciones sobre el programa; y fueron evasivos en su información a los medios, ocultando lo que sabían de la investigación interna”.

“En mi opinión, la manera engañosa en la que se obtuvo la entrevista influenció sustancialmente lo que dijo mi madre. La entrevista contribuyó, de manera importante, a empeorar la relación de mis padres y desde entonces ha hecho daño a innumerables personas más. Produce una tristeza indescriptible saber que los fallos de la BBC contribuyeron significativamente al miedo, paranoia y aislamiento que yo recuerdo de esos últimos años con ella. Pero lo que más me entristece es que si la BBC hubiera investigado adecuadamente las quejas y preocupaciones ya en 1995, mi madre hubiera sabido que la habían engañado”.

“No solo le falló un reportero que iba por su cuenta, también los líderes de la BBC que miraron a otro lado en vez de hacer las preguntas difíciles. Pienso firmemente que este programa, Panorama, no tiene legitimidad y nunca debería ser emitido de nuevo. Estableció una narrativa falsa que, durante más de veinticinco años, ha sido comercializada por la BBC y otros. Esta narrativa tiene que ser ahora un tema de conversación para la BBC y todo aquel que haya escrito o vaya a escribir sobre estos hechos. En una era de noticias falsas, la emisión pública y la prensa libre son más importantes que nunca. Estos fallos, identificados por periodistas de investigación, no solo decepcionaron a mi madre y a mi familia, también al público”.

En tanto, el Duque de Sussex emitió un comunicado por escrito para expresar su malestar: “Nuestra madre fue una mujer increíble que dedicó su vida al servicio. Era resiliente, valiente y, de manera incuestionable, sincera. El efecto dominó de una cultura de explotación y prácticas inmorales al final se la llevó. A todos los que han admitido de alguna manera su responsabilidad, gracias por hacerlo. Ese es el primer paso hacia la justicia y la verdad. Pero lo que más me preocupa es que las prácticas como esta -y algunas incluso peores- siguen usándose hoy. Entonces y ahora, es mucho más que un medio, una cadena o una publicación. Nuestra madre perdió su vida por esto y no ha cambiado nada. Si protegemos su legado, protegemos a todo el mundo y mantenemos la dignidad con la que ella vivió su vida. Vamos a recordar quién era ella y lo que su figura significaba”.

