El príncipe William se vacunó contra COVID-19, ¡y sus fans quedaron sorprendidos!

El príncipe William recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El jueves, en sus cuentas de redes sociales, el duque y la duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, compartieron una foto del heredero al trono británico recibiendo la vacuna en el Museo de Ciencias de Londres. “El martes recibí mi primera dosis de la vacuna COVID-19”, escribió el hijo del príncipe Carlos y la fallecida princesa Diana junto a la imagen.

William también agradeció a los involucrados en la aplicación de la vacuna. Dijo: “A todos los que trabajan en aplicar la vacuna, gracias por todo lo que han hecho y continúan haciendo”.

El esposo de Kate Middleton fue fotografiado con su suéter azul enrollado hasta el hombro mientras recibía la vacuna, mostrando su brazo tonificado. Naturalmente, los fanáticos de la realeza se apresuraron a comentar sobre los músculos del futuro rey, o como muchos los llamaron, sus “armas”.

“No esperaba una exhibición de armas tan temprano, pero me alegro de haber recibido una invitación 😳”, comentó uno. Otro escribió: ”Pero ese bíceps...”. Una persona admitió que la imagen la dejó sonrojada, mientras que otro usuario de las redes sociales comentó: “¡Mira los brazos! Nuestra Kate es una dama afortunada 😍”.

El duque de Cambridge recibió su primera dosis de la vacuna COVID-19 el 18 de mayo

La vacuna de William llega más de un año después de que, según los informes, luchó contra el coronavirus. En noviembre se informó que el hijo mayor del Príncipe Carlos había dado positivo por COVID-19 en abril de 2020. Una fuente le dijo a The Sun que el Duque “fue bastante afectado por el virus” y “en un momento le costaba respirar”.

Sin embargo, según los informes, William decidió no revelar su diagnóstico porque no quería alarmar a la nación. “La Reina pronunció su discurso de ‘Nos volveremos a encontrar’, y él simplemente no quería preocupar a la gente”, explicó la fuente. ”Sintió que estaban sucediendo cosas más importantes en el país”. Las cuentas de las redes sociales de la pareja real no indicaron si la duquesa de Cambridge también recibió su primera dosis esta semana

