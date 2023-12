Meghan Markle y el príncipe Harry se preparan para su primera Navidad en su nuevo hogar

¡Meghan Markle y el príncipe Harry ya se han contagiado del espíritu navideño! El Duque y la Duquesa de Sussex ya compraron su arbolito de Navidad, e incluso fueron vistos el pasado miércoles cuando estaban eligiendo el árbol ideal para su hogar. Un usuario de Twitter llamado James, ‘tuiteó’ el 2 de diciembre: “Meghan y el príncipe Harry vinieron hoy a mi trabajo y les vendimos su árbol de Navidad”.

Los Duques de Sussex fueron personalmente a elegir su árbol de Navidad

Agregó, “Teníamos nuestro lote vacío cuando ellos llegaron allí, su agente les sugirió un buen momento para venir, en lugar de que nosotros cerráramos. Solo había una familia ahí y su pequeño hijo corrió entre los árboles hasta Harry y le preguntó su trabajaba aquí sin saber quién era 😂”.

Estas fiestas navideñas serán las primeras que los Duques de Sussex disfrutarán en su casa en Santa Bárbara. La pareja, quien se separó de la Familia Real a principios de este año, se mudó en julio pasado a su nueva residencia de casi 19 mil pies cuadrados, de acuerdo con HELLO! Así que esta Navidad será la primera vez que festejarán Meghan, Harry y su hijo Archie, de un año, en Estados Unidos.

La pareja compró su primera propiedad en conjunto este año, en Montecito

El Duque y la Duquesa de Sussex no son los únicos royals que se preparan para las fiestas. Mike Tindall, esposo de Zara Phillips, nieta de la reina Isabel, reveló esta semana que su esposa ya está decorando su árbol. Los Tindall tienen más de un árbol de Navidad en casa, porque la hija de la princesa Ana cuida hasta el último detalle del árbol que está en la sala principal.

“Mi esposa tiene un ligero OCD (trastorno obsesivo compulsivo) con su árbol, es un poco como Mónica (de Friends). Las niñas y yo, (Mía, de seis, y Lena, de dos) tenemos nuestro propio árbol al que le podemos poner lo que queramos”, explicó Mike a The Good, The Bad & The Rugby. “Mi esposa tiene el árbol principal que está en la casa y siempre se ve muy, muy bonito y súper organizado”, añadió. “Ella ama su árbol. Proporciona una maravillosa vista y es lo mejor que he visto”.

El año pasado, Mía, la hija mayor de la pareja, tuvo su propio árbol para decorar. Mike dijo, “Literalmente no había un solo rincón del pino sin adornar. Estaba cubierto de todo lo que Mía pudo conseguir”. Mientras Mía todavía no tiene su árbol para este 2020, la pequeña ya decoró su habitación con luces de colores. El orgulloso padre agregó, “Básicamente, podrías lastimarte en algunas partes de su recámara (de tantos adornos que hay), pero ella está realmente feliz con todas sus decoraciones, así que, si ella está feliz, yo estoy feliz”.

