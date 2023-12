Meghan Markle and Prince Harry are invited to Misha Nonoo's star-studded wedding

Es un momento de mucha emoción para la diseñadora de moda Misha Nonoo, quien se casará este fin de semana en Roma con su prometido Michael Hess, heredero de la Corporación Química y Petrolera Hess. Nuestra publicación hermana ¡HOLA! informó que seguramente será una hermosa y cinematográfica celebración ambientada en los días pasados, que también incluirá una fiesta en Cinecittà, uno de los estudios de cine más icónicos en el que han trabajado reconocidos directores como Fellini, Rosellini, De Sica y Visconti. Entre los invitados especiales que se espera asistan a la boda, se encuentran el Príncipe Harry y Meghan Markle, quién es muy cercana a la famosa diseñadora.

©Getty Images



Meghan estrenó su colección Smart Set en colaboración con Misha

Meghan and Misha’s friendship goes back years. According to the Duke and Duchess of Sussex, it was she who introduced them. Misha and Michael, who was her boyfriend at the time, attended Meghan and Harry's beautiful wedding at Windsor Palace on May 2018.

Según trascendió, la pareja se comprometió en febrero de 2019, en Nueva York, días antes del lujoso baby shower de Meghan, en la que Misha estuvo presente junto a otras amigas de la exestrella de Suits. Además, Meghan estrenó recientemente su colección Smart Set, que consiste en una camisa blanca con botones creada en colaboración con la diseñadora oriunda de Bareín.

©Getty Images



Meghan y Harry podrían asistir a la boda de la diseñadora de moda en Roma

No cabe duda que la boda será épica y para recordar, ya que la creativa de la moda y el empresario de Harvard tienen un número notable de invitados que asistirán. Además de la realeza británica, se esperan también las asistencias de Katy Perry y Orlando Bloom y Karlie Kloss y su esposo Joshua Kushner, con quien compartió estudios en la escuela de negocios de Harvard.

En 2016, Michael y Joshua estuvieron en el US Open, en donde compartieron junto a Karlie Kloss, Ivanka Trump, Jared Kushner (hermano de Joshua), la princesa Beatriz de York y su padre John Hess, entre otros.



Vídeo Relacionado: Rey Carlos conmemora el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II Loading the player...