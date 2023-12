Meghan Markle lanza colección de ropa para Smart Works

Meghan Markle atendió sus deberes oficiales por primera vez desde el nacimiento de su bebé, Archie Harrison. La Duquesa de Sussex presentó la colección Smart Set en colaboración con la institución que patrocina, Smart Works, que incluirá cinco prendas esenciales para mujeres que regresan al mercado laboral, con la esperanza de motivarlas y apoyarlas en su retorno al trabajo y en la transformación de su vida.

Meghan Markle presentó su nueva colección en colaboración con la institución que patrocina, Smart Works

La colección incluye cinco prendas esenciales: saco y pantalón de Jigsaw, un vestido de Marks & Spencer, una clásica camiseta blanca de Misha Nonoo y un bolso de mano perfecto para guardar todos los artículos indispensables para una entrevista de trabajo, de la marca John Lewis & Partners. Para este compromiso real, celebrado en la azotea de John Lewis en Oxford Steet, en Londres, la esposa del príncipe Harry derrochó estilo con prendas de la colección: los pantalones negros de Jigsaw con una blusa blanca abotonada de Micha Nonoo. Para completar su atuendo, la Duquesa calzó zapatillas altas color calabaza.

Durante la presentación, Meghan dirigió un discurso a los presentes para resaltar la relevancia de la colección. “Cuando me mudé al Reino Unido, fue increíblemente importante para mí como persona el hecho de poder conectarme con la gente que realizaba un trabajo realmente importante. Uno de los lugares a los que me dirigí muy pronto fue Smart Works”, indicó. “Ser capaz de tener un proyecto pequeño que tiene un impacto tan grande es algo con lo que me siento muy conectada. Este es el tipo de trabajo que he estado haciendo durante mucho tiempo. Poder hacerlo aquí, en mi nuevo hogar en el Reino Unido, significa mucho para mí. También es la misma clase de trabajo que mi esposo y yo continuaremos haciendo; proyectos muy poderosos basados en la comunidad. Nos emocionará compartir más al respecto cuando lancemos nuestra fundación, Sussex Royal, en 2020.”

La ex actriz también recurrió a su perfil en redes sociales para anunciar la noticia y explicar cómo esta colección funcionará con las mujeres que pertenecen a la organización. “Por cada prenda adquirida durante la venta de la colección, una más será donada a Smart Works”, dice el comunicado. “Este modelo 1:1 permite que las clientas apoyen directamente a las mujeres de Smart Work desempeñando una función en sus historias de éxito: en cómo se ven y, más importante aún, en cómo se sienten.”

La Duquesa de Sussex asistió a un evento para anunciar la línea de ropa que incluye cinco prendas

Meghan ya había compartido un vistazo tras bambalinas de la colección Smart Set en agosto, cuando publicó fragmentos de video de la sesión fotográfica en la página de redes sociales Sussex Royal. La colección se hizo realidad después de que la integrante de la familia real visitó la organización benéfica y vio que las piezas donadas no eran adecuadas. “Cuando entras en un espacio de Smart Works, te encuentras con estantes de ropa y una gran variedad de bolsos y zapatos”, escribió en la edición de septiembre de Vogue británica, en la que participó como editora invitada. “Sin embargo, a veces puede ser un popurrí de tamaños y colores que no coinciden; no siempre las elecciones de estilo o el rango de tallas son los correctos”.

La colección saldrá a la venta el jueves 12 de septiembre y estará disponible por dos semanas.

