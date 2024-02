Nadia Ferreira nos muestra cómo combinar un traje sastre con tenis

La guapa modelo y esposa de Marc Anthony, quienes están cumpliendo apenas un año de casados, pasó unos días en Jeddah, Arabia Saudita junto al también empresario con motivo del primer E1 Grand Prix, campeonato de lanchas eléctricas donde participó el equipo del que es dueño Marc Anthony: Team Miami, y con el que logró subirse al podio. Dicho campeonato promete llegar a Miami para el 2025, donde el cantautor será anfitrión.

Y para apoyar a su multifacético esposo, la modelo, quien no podría estar más orgullosa y quien se ha declarado la mayor admiradora de su pareja en sus redes sociales, también nos dejó claro que sabe cómo llevar los mejores looks, con un aire siempre muy chic, elegante, y en esta ocasión, con un toque inesperado y fresco.

El look de traje y tenis de Nadia Ferreria

La modelo paraguaya lució varios atuendos durante su viaje, como un vestido azul rey entallado que favorecía su escultural figura, un conjunto de shorts y abrigo ligero en tonos beige que combinó con unas alpargatas negras para el día de la carrera, y nuestro favorito y el último del viaje, un traje sastre rosa fucsia que combinó con un top de cuello alto con transparencias y unos tenis blancos de Alexandre Birman,looks a cargo de la estilista Kristina Askerova. Mientras que para terminar el outfit, Ferreira eligió un maquillaje en tonos naturales y una colita de caballo con un relajado trenzado.

¿Cómo usar traje con tenis como Nadia Ferreira?

Sin duda, este combo de traje sastre y tenis es un must para transicionar entre el invierno y la primavera. Por un lado, el traje sastre es un conjunto básico y atemporal dentro de cualquier guardarropa, ya que no sólo luce bien en eventos formales, si no que puedes hacerlo más relajado y divertido con un par de tenis blancos.

Si tienes en la mira agregar un buen traje sastre a tu guardarropa, te recomendamos empezar por un par en tonos básicos y versátiles como el negro o gris, y posteriormente, atreverte a jugar con otros tonos, como el rosa vibrante, o con otras siluetas, como lo son los oversized o acampanados. Además de que al ser un conjunto de dos piezas, la posibilidad de combinaciones es infinita: puedes usar sólo el pantalón o llevar únicamente el saco.

