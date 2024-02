Nadia Ferreira deslumbra en Arabia Saudita con un look espectacular

A su paso por Arabia Saudita, Nadia Ferreira ha dejado sin aliento a sus seguidores con uno de sus looks más espectaculares. Tras haber tocado tierras saudíes y hacer un poco de shopping, la esposa de Marc Anthony literalmente brilló como un zafiro con un look despampanante para acompañar a su esposo a una reunión a propósito del Campeonato Mundial de la Unión Internacional de Motonáutica (UIM), en el cual compite el equipo del intérprete de Vivir mi Vida.

©@nadiaferreira



El viaje a Arabia Saudita se dio a unos días de que la pareja celebrara su primer aniversario de bodas

Para la velada, Nadia eligió un ceñido vestido azul drapeado con manga larga. Combinó su atuendo con un par de stilettos negros y un bolso del mismo color, además de lucir un par de aretes de diamante en corte Asscher. En cuanto a su look, la mamá del pequeño ‘Marquitos’, llevó su melena en un recogido alto con una ligera raya en medio, con una coleta peinada con unas ondas ligeramente marcadas. Su maquillaje se destacó por un delineado negro y unos labios en tono rosado.

©@nadiaferreira



Nadia Ferreira lució espectacular en uno de sus compromisos en Arabia Saudita al lado de su esposo

Junto a la fotografía de su look, la reina de belleza escribió unas palabras en las que incluyó un mensaje para su marido, del cual aseguró sentirse muy orgullosa. “Feliz de estar en Arabia Saudita apoyando a @e1teammiami del @e1series ⚡️ este fin de semana vamos por el primer lugar!! Proud of you love (Orgullosa de ti amor) @marcanthony”.

De acuerdo con el itinerario, la competencia de lanchas eléctricas, se llevará a cabo en Jeddah el sábado 3 de febrero. Parece que el equipo del cantante tiene altas probabilidades de ganar, pues en las calificaciones quedó en primer lugar, así que podría ser que que el Team Miami se lleve el trofeo a casa.

©@nadiaferreira



Marc Anthony y Nadia Ferreira con el Team Miami

A través de sus redes, la modelo también ha dado uno que otro vistazo al evento deportivo de Marc Anthony y se ha mostrado entusiasta con el equipo. En sus stories, la modelo publicó un video donde se deja ver espectacular con un traje sastre rosado al lado de su esposo, en el muelle de la ciudad de Jeddah en el día de las calificaciones del equipo. En el breve clip, Nadia no solo se muestra emocionada por esta nueva experiencia, sino que también comparte la reacción de Marc al ver que su equipo está triunfando.

