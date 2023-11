Jennifer López nos deja sin aliento con este ‘look’ Valentino

Las redes sociales de la guapísima Jennifer López están colmadas de fotos de la cantante y actriz neoyorquina en las que muestra su enorme y versátil guardarropa. La imagen más reciente de su Instagram es muestra de esto y de su buen gusto, ya que compartió dos en las que se le ve con un atuendo ideal para esta temporada festiva: elegante, provocador y con mucho brillo.

Aunque la publicación no fue acompañada por ningún texto, a través de sus historias en la misma plataforma, la intérprete de “Let’s Get Loud” dio crédito a la casa Valentino Garavani por este atuendo memorable hecho en distintos tonos de café y con variadas texturas.

La cita en la que ocupó este atrevido coordinado fue en las oficinas de Apple Music, mientras la cantante se prepara para el lanzamiento de su próximo material discográfico que llevará como título “This Is Me… Now”, el cual hace una especie de homenaje al que sacó en 2002, titulado “This Is Me… Then”, mismo en el que incluía temas como “You Belong to Me” y el icónico “Jenny from the Block”.

El Look de Jennifer López para visitar las oficinas de Apple Music

Amante de los tonos neutros, JLo eligió el color café para este coordinado que inició con un atrevido top con transparencias y con dos largas solapas el cual es sólo sostenido por malla y un fino cinturón para la parte trasera, como de chaleco de traje.

El pantalón wideleg –en una tonalidad más clara que las solapas de su original blusa– es el ideal para esta temporada. Largo hasta el piso y sin permitir que los zapatos se asomen, este tipo de pantalones será algo que veamos mucho en otoño-invierno, y seguramente también durante las épocas calurosas del próximo año, aunque con otras texturas más frescas.

El aderezo de este coordinado fue la pieza superior, un evidentemente pesado y enorme abrigo repleto de lentejuelas que puede ser inspiración para las noches de fiesta que se avecinan.

Plataformas altas y algo de joyería en las manos complementaron el atuendo, pero una de las piezas más llamativas fue el largo dije de cruz que usó como collar, el cual pendía de dos finas cadenas.

Su beauty look fue un poco más sencillo, aunque no por eso menos espectacular. Piel perfecta y labios nude combinaron a la perfección con sus smokey eyes y todo enmarcado por su cabello suelto y en discretas ondas que la hicieron lucir radiante.

