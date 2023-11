Durante esta temporada, quien ha sido una inspiración para varias es la modelo y esposa de Justin Bieber. En muchas ocasiones la hemos visto con este mismo look en el que parece que solo utiliza la bomber ideal y XXL para cubrir su cuerpo, pero no. Aunque es el atuendo más cool, Hailey la ha combinado con distintas prendas. Para esta salida junto a su esposo llevó un corto vestido claro, calcetas blancas y mocasines, pero también la hemos visto con un little black dress y tacones; shorts, top y gorra, y hasta con unos boyfriend jeans, lo que nos deja ver la gran versatilidad de la bomber jacket de cuero y oversize.