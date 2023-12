El look de infarto que Jacky Bracamontes lució en la semifinal de ‘La Voz US’

Jacky Bracamontes sorprendió a sus seguidores en la semifinal de La Voz US (Telemundo) con un look espectacular. La presentadora deslumbró en el escenario del concurso de talentos con un vestido de corte asimétrico de lentejuelas rojas. Para darle un toque más sensual, el vestido tenía una gran abertura hasta el muslo, con la cual Jacky presumió parte de sus atributos. Para marcar aún más su figura, la presentadora agregó a su outfit un mini cinturón negro que resaltaba a la perfección su cintura. A todos llamó la atención su vestido, y una de sus fans le preguntó que de qué diseñador era, a lo que Jacky respondió cortésmente que era de la colección de Rêve Riche.

©GettyImages



¡Divina de pies a cabeza!

Supervisada por la fashion stylist Karla Guindi, la conductora de televisión añadió a su look de infarto un par de zapatillas con brillos. Jacky usó unos artes largos y de brillos de Jewels by Maurice, mientras que sus anillos estuvieron a cargo de Patricia Robalino.

En cuanto a su maquillaje y peinado, a cargo de la make-up artist Laura Barcelo, Jacky se dejó ver con una melena suelta con unas ondas marcadas ligeramente, peinada con raya de lado y con un wet look (cabello húmedo) en la parte superior. Para marcar sus finas facciones, Jacky usó unas sombras en colores dorados, café y negro para crear un smokey eye. También delineó sus ojos perfectamente y en los labios llevó un tono nude.

©GettyImages



Jacky conduce La Voz US con Jorge Bernal

Los fanáticos de la también actriz quedaron encantados con el look de Jacky y comentaron debajo de las fotografías que publicó en su cuenta de Instagram. “Cada día más bella 😍”, “Amé este look”, “Divina”, “Que bonito cuerpo 👏🏻🙌🏻 y con 5 bebés 😍” o “Esa pierna de infarto 😱😎”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron sus fieles seguidores, quienes han estado pendientes de todos sus looks desde que regresó la emisión de La Voz US, a finales de julio.

Será el próximo 16 de agosto cuando se lleve a cabo la final de La Voz US, a través de a señal de Telemundo. Los concursantes de los equipos de Luis Fonsi, Carlos Vives, Alejandra Guzmán y Wisin se enfrentarán para competir por el gran premio y ser la mejor voz. Para el otro domingo, Jacky Bracamontes lucirá el más espectacular de todos sus looks, ¡no te lo pierdas!



