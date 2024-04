Con una fiesta temática de Taylor Swift, Jacky Bracamontes celebra el cumpleaños 11 de su hija Jacky

Si algo caracteriza a Jacky Bracamontes es su pasión por hacer de cada momento familiar un instante inolvidable. Prueba de ello es la reciente celebración del cumpleaños número 11 de su hija Jacky, a quien organizó una espectacular fiesta en casa inspirada en Taylor Swift, la diva de la música pop de la que también sus hijas son fanáticas, según reveló la ex reina de belleza. Con el corazón en la mano, la también conductora de televisión compartió detalles de esta especial sorpresa para la que cuidó hasta el más mínimo detalle en la decoración, los juegos y hasta la música, un verdadero festín para las amigas invitadas de la cumpleañera, quien se dejó ver muy feliz por la ocasión.

©@jackybrv



Jacky felcitó a su hija y le preparó varias sorpresas en casa.

Jacky mostró vistazos de la fiesta

Con la disposición de permanecer cercana a sus fans, Jacky publicó un clip en sus redes sociales para dar algunos vistazos de la fiesta, una pijamada con las amigas de su hija, celebración para la que tuvo que adaptar su casa. “Tuvimos que quitar todos los muebles de aquí, mucho trabajo para poder hacer su pijamada…”, explicó la presentadora en un video compartido en Facebook, en el que mostró la sala de su casa en la que se puede ver un enorme televisor y algunos sillones frente a los ventanales. La también actriz explicó que todo ocurriría al interior de su residencia, pues el clima se encontraba lluvioso y algo frío.

El siguiente paso fue la decoración de la estancia con globos rosas, blancos, azules y lilas. También fue colocada un enorme friendship bracelet, o pulsera de la amistad, en la que se podía leer la frase “Jacky 11”. Las sorpresas no acabaron ahí, pues además la fiesta tuvo un karaoke, proyección de videos de Taylor y regalos alusivos a la cantante. Así mismo, la cumpleañera fue consentida con un pastel acorde a la temática, hubo menú de dulces y pizza para las niñas, quienes durmieron en varios tipis instalados en la enorme estancia, según deja ver el clip que ha acumulado miles de reproducciones.

©Jacky Bracamontes



Jacky celebró con un pastel de cumpleaños inspirado en la cantante pop.

La felicitación de Jacky a su hija

Once años atrás, la vida de Jacky Bracamontes cambió para siempre al dar la bienvenida a su hija Jacky. Su debut en la maternidad fue una ilusión muy grande para la presentadora, a pesar de lo complejo que resultó ese episodio de su vida. Con motivo de la llega de este esperado día, la tapatía dedicó una felicitación a la festejada, una imagen que ilustró con un posado de las dos. “Happy birthday mi Jacky linda. Siempre agradecida y feliz de celebrar tu vida. Te amamos. 11 años ya”, escribió la también actriz, quien disfruta de compartir estos momentos tan especiales con sus fans.

Si de algo se siente orgullosa Jacky Bracamontes es de poder hacer realidad los sueños de cada una de sus hijas. Esta vez no fue la excepción y consintió a Jacky como se merece. Para la tapatía, recordar el nacimiento de su hija ha sido un deleite, experiencia de la que ha hablado con total apertura anteriormente. “Como mujer te podría decir que me cambió la vida (la maternidad). Yo por la situación que viví que tenía dos bebitos y uno de ellos falleció pues fue el golpe más duro que he tenido en la vida, pero el mismo día tuve el momento y el día más feliz de mi vida al ver crecer a mi nena…”, dijo Bracamontes en una entrevista concedida a Televisa Espectáculos hace algunos años.