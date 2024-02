En exclusiva, Jacky Bracamontes nos muestra su lado más romántico: ‘No sé qué sería de mi vida sin Martín’

Desde el inicio de su historia de amor con Martín Fuentes, ¡HOLA! ha acompañado muy de cerca a Jacky Bracamontes quien, en nuestras páginas, ha compartido capítulos tan importantes como su boda y la presentación de sus cinco hijas. Con el mismo cariño de siempre, la conductora nos abrió su corazón en una entrevista exclusiva en la que nos habló de cómo mantienen su belleza, de su papel como mamá, de los proyectos profesionales que están en su lista de pendientes y de los planes que tienen para celebrar este Día de San Valentín junto a su esposo. Además, recordó el gesto más romántico que ha tenido el piloto con ella: “Martín es muy espontáneo”, confesó.

©Uriel Santana



La conductora nos compartió cómo planea celebrar San Valentín

Después de 12 años de matrimonio y cinco hijas, Jacky reconoció que no es fácil encontrar el equilibrio entre la relación y la familia: “Es importante buscar esos espacios en pareja que no hemos podido tener tantos desde que nació Jacky, hace 11 años”. En ese sentido, Jacky nos contó que buscará que este Día de los Enamorados la celebración sea muy especial: “Le voy a pedir un viajecito, el 14 no, porque cae entre semana, pero algún fin de semana cerca de febrero, para escaparnos los dos”. Contagiada por la romántica atmósfera de San Valentín, Jacky le dedicó unas palabras a su esposo:

“Gracias por haberme elegido como tu esposa y mamá de tus hijos, soy muy feliz a tu lado”.

Las claves de un matrimonio exitoso

Echando un vistazo al pasado, Jacky recordó cuál ha sido el detalle más romántico que ha recibido de su marido: “Cuando me entregó el anillo de compromiso. Fue un gesto de amor espectacular que nunca se me olvidará. Fue mientras estábamos esquiando en Whistler, Canadá. Contrató estos shows de esquiadores y al final sacó una pancarta que decía: ‘Jacky, ¿te quieres casar conmigo?’, mandó a hacer un anillo de hielo y se hincó ahí en la nieve. Fue algo inesperado, pero definitivamente inolvidable”, narró la tapatía. Con la simpatía que la caracteriza, nos confesó que desde que vio por primera vez a Martín supo que era el indicado:

“Sí, físicamente me atrajo desde el primer momento”.

©Uriel Santana



La tapatía nos confesó que el gesto más romántico de su esposo lo tuvo cuando le pidió matrimonio

Aunque el camino no ha sido fácil, Jacky nos compartió algunas claves para el éxito de su matrimonio: “Aceptar que cualquier pareja tiene problemas, la paciencia y escoger tus batallas. Tomamos la decisión de seguir de la mano a pesar de los altos y bajos, es lo que nos ha funcionado”. Además de pareja, Jacky y Martín decidieron emprender juntos la importante tarea de ser papás, una faceta en la que se involucran por igual: “No sé qué sería de mi vida sin Martín, que es un gran papá, hemos tratado de educar en la mejor forma a las niñas. Lo que más les puede dedicar es tiempo y amor, escucharlas”. Sobre la cercana relación que tiene Martín con las niñas, dijo: “Se sienten seguras con su papá, protegidas. Yo creo que el día de mañana las va a hacer unas mujeres fuertes”.

La maternidad, el papel de su vida

Más sincera que nunca, Jacky nos habló de los nuevos retos que enfrenta como mamá: “Quizá ese es mi trabajo más difícil, más complicado, el que me requiere más energía, más dedicación, que me ocupa y me preocupa, pero feliz de este reto que yo le pedí a Dios desde que era chiquita: ser mamá. Claro que la vida cambia, ya soy mamá de unas niñas grandecitas, ya no tengo pañales en mi casa, no hay carriolas, ni biberones, es otra cosa. Hay que irlas forjando, educando, poniéndoles límites, pero siempre con mucho amor. Por otra parte, nos reveló quién de sus hijas muestra inclinación por el medio artístico:

“Estoy enamorada de cada una. No las impulsaría ahorita, pero a la que le veo potencial es a Renata , mi ‘Sandwichito’, es súper carismática, pero tiene el carácter fuerte y cuando llora, llora como Magdalena , como Victoria Ruffo y Adela Noriega . Se pone a imitar a la gente, a las amigas, a mí, o al papá. Veo que lo trae en la sangre”.

©Uriel Santana



Describió su estilo como conservador y reconoció que en casa, apuesta por la comodidad

A pesar de lo divertido que es convivir con sus hijas, Jacky admitió que ahora que están viviendo una nueva etapa, los desafíos no se han hecho esperar y nos reveló cuál de sus hijas es quien más la confronta: “Renata, pero ahorita está compitiendo con Caro que está entrando a la preadolescencia, es la que más me reta. Entre ellas se están este ganando el trofeo”. Aunque está feliz en su papel de mamá, también reconoce que no todo es miel sobre hojuelas: “Tengo que aceptar que, a veces, en las noches, me siento agotada”. Debido a esta situación, la tapatía nos compartió cómo hace para mantenerse en su centro: “Voy a mis pilates, mis masajes reductivos, con mi psicóloga. Todas estas cosas que son parte de mi rutina”, detalló.

El estilo de Jacky

Durante esta conversación, nos compartió que, poco antes de su cumpleaños número 44, aprovechó una visita a la Ciudad de México para reunirse con el talentoso fotógrafo, Uriel Santana, para protagonizar una sesión de estudio en la derrochó belleza: “Siempre quiero buscar una excusa para tomarme fotos con él. Quería una sesión totalmente diferente a lo que había hecho y eso fue lo que lo que logramos”. Sobre cómo describe su estilo, nos dijo: “Soy muy conservadora a la hora de vestir”, reconoció, para luego, hacer referencia al glamour que usa frente a las cámaras:

“Esa es la Jacky de la tele, la del trabajo. Pero la Jacky persona, mamá, viste muy sencilla, trato de echarle ganitas, pero sí muy cómoda”.

©Uriel Santana



Aunque sí buscará buscar a la actuación, descartó que sea en una telenovela

Su futuro profesional

Por último, nos habló de sus sueños en el terreno profesional y del proyecto que le gustaría hacer y que, hasta ahora, no ha llegado: “Una villana de telenovela. Una mujer fuerte de armas tomar, literal de armas. ¡Me encantaría!”. Sobre si tienen planeado un regreso a los melodramas, dijo: “Regresar a la actuación, a lo mejor no en una telenovela, porque soy mamá de cinco y no tengo el tiempo, no tendría el corazón, pero podría hacer una película, alguna participación especial, algo bien planeado, bonito”. Para finalizar, Jacky, quien suele compartir los momentos familiares más entrañables con sus seguidores en Instagram, respondió si, en un futuro, se animaría a seguir los pasos de familias como los Derbez y los Capetillo, quienes han incursionado en los programas de realidad: “¡Un reality!, eso es algo que no he hecho, no sé qué tanto me gustaría compartir mi vida personal, pero está interesante. A lo mejor ya que las niñas crezcan un poquito más, ¡imagínate!, la vida de estas cinco loquitas hermosas. Somos una familia que nos gustan los retos, las cosas diferentes, las locuras. Dejémoslo al universo”, puntualizó.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...