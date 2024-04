El emocionante fin de semana de Jacky Bracamontes viendo a sus hijas triunfar en los deportes

El fin de semana ha sido de lo más emocionante para Jacky Bracamontes y Martín Fuentes. Y es que sus pequeñas hijas fueron motivo de su más grande orgullo al lograr los primeros lugares en distintas competencias de gimnasia y futbol, algo que los tiene en las nubes y con el corazón repleto de emociones. Tal y como lo han dejado en claro en los mensajes que han compartido en sus redes sociales, en donde además de haber celebrado por todo lo alto los logros de su pequeñitas, dejaron en claro la admiración que tiene por sus retoños.

La pequeña Carito logró el primer lugar en su competencia

A través de sus redes sociales, los orgullosos papás hicieron eco de los logros deportivos de sus tres hijas mayores, quienes además de demostrar su talento para la gimnasia y el futbol, dejaron en claro la disciplina y entrega que tienen para estos deportes, pues no solo lograron destacar en sus respectivas competencias, sino que además ocuparon el sitio más alto del podio. Todo comenzó el sábado pasado, cuando Carito, la segunda hija del matrimonio Fuentes Bracamontes participó en una competencia estatal de gimanasia, en la cual logró coronarse como la campeona absoluta. “¡Felicidades mi Carito! ¡Estamos tan orgullosos de ti! ¡Hoy lo diste TODO en el #StateChampionship de gimnasia! A festejar, campeona, ¡que no es fácil lograr el 1er lugar! Hoy demostraste que el que persevera, ¡alcanza! Y también muchas felicidades a los todos los coaches de @tumblebees_gymnastics_gables ¡por su entrega y dedicación! ¡Son lo máximo!”, expresó la actriz en su perfil de Instagram, donde además compartió un video en el quemostró algunos detalles de la participación de su hija.

Un día después, fue el turno de Jacky, la hija mayor de la presentadora de Telemundo, quien al igual que su hermanita, logró el primer lugar de su categoría en el campeonato de gimnasia. “¡Hoy fue un día sin igual! ¡De muchas emociones! Jacky empezó el día en Vault y todo bien… De ahí nos fuimos a Bars y tuvimos un percance… Creímos que la posibilidad de quedar en primero se había esfumado, pero vino la viga de equilibrio (Beam) y ¡la magia sucedió! ¡Por primera vez obtuvo un #Perfect10! (Increíble cómo después de un tropiezo se levantó más fuerte que nunca). Rematamos con una hermosa rutina de Floor y ¡boooooooom! 1st place all around! State champion with no doubt! ¡Estamos TAN orgullosos de ti mi Jacky! ¡Y lo que falta!”, escribió conmovida en sus redes.

Jacky también ocupó el sitio de honor de la competencia estatal de gimnasia

Finalmente, Jacky y Martín cerraron su emocionante fin de semana viendo a su pequeña renata conquistar un campeonato junto a su equipo de futbol. “¡Fin de semana de las Fuentes Bracamontes! Rematamos en Miami con un torneo de soccer de mi Reni, donde ¡quedaron campeonas por primera vez! ¡Felicidades campeonas! ¡MUY MERECIDO! (Reni daría lo que fuera por quedarse el trofeo ¡para siempre!!! Jajaja). ¡Muchas felicidades a TODO el equipo y por supuesto a nuestro coach Santi! ¡Eres lo máximo!”, señaló la también actriz.

La maternidad, el papel más importante en la vida de Jacky

En una sincera charla que sostuvo con HOLA! AMÉRICAS, Jacky nos habló de los nuevos retos que enfrenta como mamá: “Quizá ese es mi trabajo más difícil, más complicado, el que me requiere más energía, más dedicación, que me ocupa y me preocupa, pero feliz de este reto que yo le pedí a Dios desde que era chiquita: ser mamá. Claro que la vida cambia, ya soy mamá de unas niñas grandecitas, ya no tengo pañales en mi casa, no hay carriolas, ni biberones, es otra cosa. Hay que irlas forjando, educando, poniéndoles límites, pero siempre con mucho amor”, compartió la intérprete.