Thalía deja sin aliento a sus fans con un vestido transparente

Cuando se trata de impresionar, Thalía sabe cómo hacerlo y dejar boquiabiertos a sus fanáticos. La cantante compartió en sus redes sociales uno de sus looks más atrevidos, con el cual no dejó nada a la imaginación. La intérprete de No me acuerdo publicó un par de imágenes en las que aparece con un vestido transparente del diseñador hindú Gaurav Gupta.

©@thalia



Este fue uno de los tantos cambios de vestuario que Thalía lució en la pasada entrega de Premio Lo Nuestro

En su perfil, donde tiene más de 15 millones de followers, la cantante de origen mexicano publicó las fotos con el siguiente mensaje: “Feeling happy! Feeling strong! (¡Sintiéndome feliz! ¡Sintiéndome fuerte!”. El vestido está formado por una malla transparente con unas lentejuelas negras colocadas estratégicamente para cubrir los encantos de Thalía.

La imagen causó un gran revuelo en las redes, pues este es uno de los looks más atrevidos que le hemos visto a la mexicana en los últimos años. Para completar su atuendo, ‘Thali’ llevó unos pendientes largos en forma de gota. En cuanto a su maquillaje, la intérprete optó por unas sombras metálicas y un delineador negros, además de unos labios rosados. La cantante llevó su larga melena suelta con unas ondas semi marcadas, lo cual le daba un aspecto aún mas sexy.

©@gauravguptaofficial



Así era el diseño original del vestido que lució Thalía, en la pasada entrega de Premio Lo Nuestro

El diseño original de Gaurav Gupta iba -literalmente- de los pies a la cabeza; pues la malla y las lentejuelas cubren la mitad del rostro de la modelo.

Algunas famosas como Galilea Montijo, Camila Sodi y Andrea Legarreta comentaron las impresionantes imágenes y destacaron lo bien que se veía. En solo unas horas, las imágenes obtuvieron 400 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios por parte de sus fans. “Diosa”, “Guapísima”, “¿Cuál es tu secreto?”, fueron solo algunos de los mensajes que sus seguidores le dejaron.

¿Dónde hemos visto antes ese vestido?

Esta reveladora prenda fue una de las tantas que usó en la pasada entrega de Premio Lo Nuestro, donde fue la anfitriona de la noche. La cantante de 48 años lo usó para presentar el Premio Lo Nuestro Ícono Mundial, el cual le fue otorgado a J Balvin. Sin duda, este vestido es uno de sus looks más audaces, pues varios de sus fans señalaron que Thalía no llevaba ropa interior… o al menos que ésta no era visible.

Vídeo Relacionado: Estas zapatillas también funcionan como una impresora de tinta tradicional. Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.