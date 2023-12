Julia Butters, la niña que llevó un sándwich de pavo a los Oscar

Tiene 10 años, pero la carrera como actriz de Julia Butters empieza a despegar a lo grande. La pequeña tuvo un papel junto a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en la cinta Once Upon a Time in Hollywood, papel que la llevó a ser una de las invitadas a la 92 entrega de los Oscar. Como toda una chica emocionada por la noche más glamourosa del año, la niña vistió de diseñador y llevó en la mano un bello bolso rosado lleno de brillantes.

©GettyImages



Julia Butters desfiló por la alfombra roja con mucho estilo

Y aunque la pequeña se veía muy linda con su vestido de Christian Siriano, y desfiló con mucho estilo al igual que las actrices con más años de experiencia, su ternura e inocencia hicieron que todos los ojos se posaran en ella. ¿La razón? Su bolso Marzook de dos mil 500 dólares que convirtió en un lunch box.

©@julia_butters



¿Qué llevaba Julia en su bolso? ¡Un sandwich de pavo que ella misma preparó

En sus entrevistas sobre la alfombra roja, la pequeña abrió su bolso rosado decorado con cristales Swarovski para revelar qué es lo que una niña lleva en un clutch tan lindo. ¡Y qué sorpresa! Reveló que dentro había dos básicos para ella: un gloss para los labios ¡y un sandwich de jamón de pavo!

©GettyImages



El bolso está valorado en dos mil 500 dólares por su cubierta de cristales Swarovski

Pero, ¿por qué una niña llevaría un sandwich en su bolso? Sencillo, la pequeña dijo que era porque la comida de la premiación iba a ser vegetariana y a ella no le gustaba. Además de que no quería quedarse con hambre por eso. Así, un lujoso clutch se convirtió en un hermoso lunchbox que seguro muchas querrán imitar.

El bolso que la pequeña puso de moda

El clutch de Marzook está disponible en varios colores y la firma está encantada de que la niña los haya puesto en ojos de todos. Tanto que la marca ya se considera a sí misma la lunchera oficial de los premios Oscar.

©@marzook_official



En Marzook están encantados con la forma en la que Julia llevó su bolso

Vídeo Relacionado: Estas zapatillas también funcionan como una impresora de tinta tradicional. Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.