Florinda Meza emprende acciones legales contra la bioserie de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’

Mientras los fans de Roberto Gómez Bolaños celebran la noticia del próximo estreno de la bioserie del actor y productor; su viuda, Florinda Meza, parece no estar del todo feliz con la idea de que cuenten la vida de ‘Chespirito’ en la televisión sin la autorización de los involucrados legales. Días atrás, Max (antes conocido como HBO) reveló que está trabajando en la producción de Sin Querer Queriendo, la cual emocionó a los admiradores del ingenioso creador de personajes como El Chavo, El Chapulín Colorado o Don Ramón; un proyecto que, a pesar de contar con el apoyo del público, podría enfrentarse a algunos conflictos aún en la etapa de grabación.

Al parecer, Florinda habría iniciado una demanda contra María del Carmen Rotter, directora general de Televisa, por participar y haber revelado información confidencial con el fin de crear el proyecto de Max, según informa el programa mexicano Ventaneando.

“La señora Florinda Meza no se opone a que exista una serie del maestro Gómez Bolaños, lo único que quiere es que se haga correctamente y que se solicite la autorización a las personas titulares de los derechos”, comentó Mariana Olascoaga, abogada de quien personificaba a Doña Florinda.

“La información que tenemos es que la bioserie es de la historia de don Roberto Gómez Bolaños, pero no se puede contar sin Florinda Meza”, agregó la representante legal. “Ella sólo quiere que se cuente la historia real y que se respete el legado de Gómez Bolaños”, continuó.

La abogada agregó que por medio de las audiencias, se intenta hacer saber a las personas citadas que tienen que solicitar la autorización de todos los titulares creativos de la obra del fallecido productor. Por carácter confidencial, Mariana no reveló quiénes estuvieron presentes en dicha audiencia celebrada este lunes.

Al preguntarle si sería posible frenar la grabación de la bioserie en caso de que no se cumpla con la petición de Florinda Meza, la abogada expresó: “Nosotros haremos todo lo que está en nuestras manos para que se hagan respetar los derechos de la señora Florinda. Todo lo iremos viendo, dependiendo de cómo vaya la negociación”.

La postura de Florinda Meza ante la historia de su esposo

Desde tiempo atrás, Florinda Meza ha dejado claro que ella no se opone a que se cuente la historia de la vida de su esposo, tal como lo explicó en un video en su canal de YouTube, en el que se refirió a los rumores en torno al tema, pues en ocasiones anteriores ya se había intentado crear una serie similar: “Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto, es mentira. Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, causaría un gran dolor si mi ‘Robert’ aún viviera”.

De forma muy clara, expresó cuál es su petición: “A mí nadie me ha informado nada, nadie me ha hecho una llamada telefónica, o sea ¿tampoco importa la opinión o autorización de la viuda, que aún vive? Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad, es mi identidad la que será usada. Mi vida es mi vida y no quiero que la usen, mucho menos para lucrar”.

El anuncio de la bioserie de ‘Chespirito’

A principios de marzo Max anunció que la serie Sin Querer Queriendo ya se encontraba en etapa de grabación y contaba con la participación de Pablo Cruz-Guerrero en el papel de Roberto Gómez Bolaños. “¿Les suena la frase: Sin querer queriendo?. Pues les tengo noticias. Así se llamará la bioserie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, que ya está en grabaciones. @pablocruzguerrero será quien le de vida al protagonista”, compartió la plataforma en sus redes sociales, lo que puso muy contentos a los fans del también escritor mexicano.

