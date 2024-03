Daniela Álvarez derrocha estilo a su paso por París

Luego de anunciar su incorporación como la imagen de una firma de belleza internacional, Daniela Álvarez sigue cosechando grandes éxitos. La modelo de origen colombiano viajó a París para acudir a un importante evento de L’Oréal Paris, marca con la que ha unido fuerzas para trabajar. A través de sus redes sociales, Álvarez dio un vistazo de sus primeras horas en la capital francesa. La modelo viaja en compañía de la influencerIssa Vasquez, además de su madre, la señora Zandra Vásquez.

Issa Vasquez y Daniela Álvarez en la capital francesa

A través de sus redes sociales, Daniela compartió varias imágenes y videos de este emocionante día, en el que acudió a un evento exclusivo de la firma, el cual se llevó a cabo en la sede histórica de la compañía y fue presidido por la actriz y directora Eva Longoria. Al evento en cuestión, Daniela acudió en compañía de Issa, con la que ha dejado ver que tiene muy buena química, además de la modelo peruana Janick Maceta del Castillo, quien en Miss Universo 2020, se ubicó como segunda finalista.

Daniela Álvarez y su mamá en París

Daniela lució looks ad hoc a la capital parisina; la colombiana derrochó estilo con un short negro, unas medias semitransparentes, una blusa de punto de cuello alto y una chaqueta de tweed en color crema con detalles en negro. Para completar su look, agregó un par de zapatos bajos con punta y estoperoles, además de un bolso crossbody negro. Los looks de Daniela así como su paso por la capital francesa quedaron captados por el fotógrafo colombiano Jarlinson Ramírez.

Para el evento de la noche, la colombiana, que representó a su país en Miss Universo 2012, lució un conjunto de minifalda y top en color negro con aplicaciones de pedrería y lentejuelas bordadas. La también influencer añadió a su look un par botas negras. Llevó su melena recogida con un moño bajo con raya en medio y su mquillaje fue un poco más vistoso que el del día, destacando por sus labios rojos.

Daniela Álvarez lista para su evento en París

A la entrada del evento, Daniela acaparó las cámaras en compañía de Issa y Janick, mostrándose como la más feliz por el hecho de estar rodeada de mujeres tan talentosas en un evento exclusivo en el corazón de la capital francesa. Tras una noche llena de glamour, Daniela prometió a sus seguidores compartir más detalles de la inolvidable velada.

Un futuro prometedor

Mientras en lo profesional las cosas están de maravilla, en el plano amoroso parece que todo tiene el mismo rumbo, pues se encuentra en una relación estable con el presentador y actor Daniel Arenas. Luego de pasar por momentos de tensión en su relación, ahora están más unidos que nunca y en una reciente participación en el programa de YouTube, Desnúdate con Eva, Daniela habló de sus planes a futuro. “Casarme y tener hijos, yo siempre he dicho que el día que yo me voy a realizar como mujer o me voy a sentir más realizada va a ser el día que yo me case y tenga mis hijos porque es mi sueño...”, dijo Álvarez con cierta ilusión.

“Mi sueño de casarme ha sido desde que tengo 7 años, desde chiquita mi sueño siempre es entrar a la iglesia vestida de blanco, tener dos hijos, que sean gemelos y que sean niño y niña. Literal la tengo super clara. En los próximos dos años ya tiene que haber pasado todo eso. Yo no sé cómo va a ser eso pero yo creo que pronto”, agregó la modelo, quien no puede esperar más para cumplir su gran ilusión al lado del hombre de su vida.

