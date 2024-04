El cariñoso mensaje del sobrino de Daniella Álvarez: ‘Me enseñó que nunca te tienes que rendir’

El carisma y la fortaleza de Daniella Álvarez la han convertido en un ejemplo a seguir a nivel mundial; pues luego de la amputación de su pierna, la ex reina de belleza demostró que se puede seguir adelante a pesar de las adversidades de la vida, siempre enfrentando los ratos difíciles con una sonrisa. Ese ejemplo no sólo llegó a sus fans, sino también a sus seres queridos, entre ellos su sobrino Milan de nueve años.

El pequeño tomó por sorpresa a su tía y grabó un mensaje para ella expresando los motivos por los que la admira tanto, además de cómo ha influenciado en él su fortaleza. “Yo admiro a mi tía porque ella me enseñó a que nunca te tienes que rendir, nunca te tienes que caer. Siempre alguien te tiene ahí para levantarte. Ella me demostró eso por su tranquilidad de no tener su pierna”, dijo Milán ante la cámara.

Y con mucha inteligencia emocional, la cual le ayudó a comprender lo que sucedía en la vida de la también presentadora de TV, continuó: “Le quitaron la pierna, pero igual ella sigue arriba, feliz, contenta, ayudando a todas las personas igual como ella”. Milán concluyó su mensaje: “Yo admiro a mi tía mucho y la quiero mucho. ¡Un beso para mi tía!”. Un mensaje que la misma Daniella compartió en sus redes sociales, en donde confesó que fue toda una sorpresa.

El mismo baile con siete años de diferencia

En la misma publicación, Daniella mostró un video de hace siete años bailando con Milán, cuando él apenas tenía dos años. Ella, feliz, le enseñaba a marcar los pasos y él estaba decidido a aprender. El video cambia a una actualización, en la que los dos vuelven a bailar después de todo lo que ha pasado en la vida de Daniella.

Loading the player...

“Esto significa todo para mí, los recuerdos de un antes y los momentos inolvidables que construimos en el ahora🥲❤️. Milán me sorprendió con un mensaje en el que nos recuerda a TODOS la importancia de sonreírle a la vida pase lo que pase. Que tal lo que dice de mi pierna? 🙉🙈”, comentó sobre este bello momento que han vuelto a vivir.