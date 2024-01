Daniella Álvarez, con el corazón roto, despide a una gran compañera

Daniella Álvarez pasa por uno de los momentos más dolorosos de su vida. Este martes por la tarde compartió una triste noticia que la tiene bastante afectada. Su perrita, Bella, a quien consideraba una gran compañera, falleció esta semana. Con el corazón roto, la ex Miss Colombia recordó cómo llegó a su vida siendo aún una cachorrita y la despidió con mucho amor.

“Hace nueve años te vi en el parque, tenías tres meses de nacida”, recordó Daniella de cómo fue su primer encuentro. Además, compartió cómo es que no fue nada fácil que Belita, como la llamaba de cariño, llegara a su hogar, pero el destino las uniría de una u otra forma. “Eras la última perrita de la camada que faltaba por entregar y le rogué a la dueña que fueras para mí. Me fui ese día sin ti a la casa y después de muchos intentos logré ser tu mamá”, dijo abatida en el mensaje para su mascota.

La también presentadora de TV recordó su vida juntas y agregó: “Me acompañaste en muchos momentos y me diste mucho más de lo que yo pude darte”. Finalmente se despidió de ella agradeciendo por todo el amor que le brindó y los ratos más alegres, un adiós que ninguna persona que ama a su mascota desearía vivir. “Gracias por tu nobleza, por tu lealtad y tu amor que siempre se quedará conmigo. Te amo, Belita 🩷 ahora eres mi angelito en el cielo 🙌🏼🙏 Bella 23/01/2024 😔”, concluyó.

Daniella sigue adelante

En medio de esta lamentable noticia, Daniella Álvarez continúa con sus planes en la música y la televisión. Hace unos días, la ex Miss Colombia nos sorprendió con su voz al grabar una alabanza junto a su prima. “Quienes me conocen saben que me gustan mucho las canciones de Dios, afortunadamente no hay que ser cantantes para cantarle a Él 😊, solo hacerlo desde el 🫶”, expresó al compartir su sencillo.

Y anotó: “Perfume a tus Pies, era nuestro sueño cantarla juntas prima @melipava11 👭 ¡El final es mi parte favorita😀 !”. Daniella no sólo recibió muy buenos comentarios por el tono de su voz, sino también muchos ánimos para que saque un disco y siga adelante con cada uno de sus proyectos siempre con mucha fe.

