Desde el estudio de grabación, Daniela Álvarez sorprende con su melodiosa voz

Si algo caracteriza a Daniela Álvarez además de su belleza y carisma, es sin duda su temple y tenacidad. La modelo se ha convertido en ejemplo de fuerza y resiliencia por la forma en la que ha asumido los grandes desafíos que la vida le ha puesto enfrente; la amputación de su pierna hace unos años es uno de ellos. Además del apoyo incondicional de su familia y de su novio Daniel Arenas, la exreina de belleza se ha refugiado en su fe, es por ello que no ha sido de extrañar que su más reciente proyecto guarde una estrecha relación con esta parte de su vida. La colombiana ha sorprendido a más de uno al compartir como nunca su ‘faceta’ de cantante.

En su cuenta de Instagram Daniela compartió un video en el que mostró un de sus talentos menos conocidos: el canto. Si bien aclaró que ella no es cantante profesional, echó mano de su amor hacia su fe y de asesoría vocal para interpretar un tema muy especial y significativo de la mano de su prima Melissa Andrea. “¡Que cada día de nuestra vida sea para amarte y adorarte! ¡Gracias por tanto Dios! Quienes me conocen saben que me gustan mucho las canciones de Dios, afortunadamente no hay que ser cantantes para cantarle a Él, solo hacerlo desde el corazón”, escribió Daniela en su publicación.

“Perfume a Tus Pies era nuestro sueño cantarla juntas, prima @melipava11”, agregó la modelo en su publicación, detallando el nombre del tema que entonó junto a Melissa, y mencionando a quienes colaboraron para que cumpliera su ilusión. “El final es mi parte favorita”, confesó. En el video se le veía junto a su prima en un estudio de grabación, ambas entregadas a su misión. Pese a no ser cantante, Daniela mostró una voz melodiosa y afinada, la cual le valió muchos cumplidos de parte de sus seguidores.

“En la vida enfrentaremos dificultades, pero Dios siempre estará con nosotros y esa es nuestra mayor fuerza, confianza y paz. ¡Gracias Dios por tanto! Esto es para ti”, escribió la guapa colombiana en sus historias, donde retomó además algunas de las reacciones que tuvo su interpretación.

Daniela, inspiración y ejemplo de fortaleza

Hace tiempo Daniela recordó aquel duro momento en 2020 en el que, derivado de una isquemia, los médicos decidieron amputarle una pierna. “(Lo que hice fue) negarme y ponerme a llorar, y recuerdo que ese día lloré tres horas en las que sólo decía: ‘Esto es imposible, no me pueden quitar una parte de mí con la que yo nací, con la que corro, con la que bailo… Nadie me lo puede quitar, es mío’”, contaba a Lourdes Stephen en el programa Sal y Pimienta (Univision) en 2021. “Después de esas tres horas de llorar y llorar, dije: ‘Bueno, hay que hacer un stop’ y después de esas tres horas nunca más volví a llorar por el tema de mi pierna”, contó.

Aunque el camino fue muy difícil, Daniela logró recuperarse y rehabilitarse, convirtiéndose así en un ejemplo de superación para muchos. “Han dicho que me admiran por mi fortaleza… Por la forma en que he convertido una situación negativa o difícil en algo positivo, y yo creo que es lo que hay que hacer en la vida, como canalizar todo y llevarlo siempre a que sea una oportunidad, y hoy Dios me ha dado una oportunidad gracias a mi actitud”, reflexionaba entonces, dejando ver además su estrecha relación con su fe.

