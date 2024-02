Daniela Álvarez se sincera respecto a sus deseos a futuro con Daniel Arenas

Aunque en los últimos meses Daniela Álvarez y Daniel Arenas se han vuelto más herméticos respecto a lo que sucede en su relación, por lo que incluso han enfrentado rumores de separación, la hermosa colombiana finalmente se ha abierto de capa para dejar en claro que su romance con el actor sigue en pie y más fuerte que nunca, por lo que incluso ha revelado lo que sueña y desea respecto a su vida personal en un futuro no muy lejano. Y es que Daniela tiene muy claros los pasos que desea seguir, de la mano de Daniel, durante los próximos dos años, por lo que en una reciente entrevista se han sincerado respecto a temas como el matrimonio y la maternidad, dos anhelos que espera hacer realidad próximamente.

©@danielaalvareztv



Daniel y Daniela han formado una linda relación

El gran sueño de Daniela

Fue durante su participación en el programa de YouTube, Desnúdate con Eva, que la presentadora se abrió respecto a su vida personal, así como sus deseos respecto a su vida personal. “Casarme y tener hijos, yo siempre he dicho que el día que yo me voy a realizar como mujer o me voy a sentir más realizada va a ser el día que yo me case y tenga mis hijos porque es mi sueño...”, dijo Álvarez con cierta ilusión en la mirada.

Daniela fue un poco más allá y con total claridad habló de lo que espera para los próximo dos años sobre su vida. “Mi sueño de casarme ha sido desde que tengo 7 años, desde chiquita mi sueño siempre es entrar a la iglesia vestida de blanco, tener dos hijos, que sean gemelos y que sean niño y niña. Literal la tengo super clara. En los próximos dos años ya tiene que haber pasado todo eso. Yo no sé cómo va a ser eso pero yo creo que pronto”, agregó.

©GettyImages



La pareja ha dejado en claro que su romance está más fuerte que nunca

Sobre el tema del anillo y de la posibilidad de que se llegue a comprometer con Daniel próximamente, Daniela expresó: “A él se la pongo difícil con el anillo, a mí me gustan mucho las joyas, años atrás empecé a ser joyera, actualmente hago accesorios, y si algo siempre le he dicho es: ‘El día que vaya a pasar eso, que mi anillo sea el más lindo que haya visto porque me lo quiero poner y que sea para toda la vida. Así que, ¡no vayas a escatimar!’”, dijo en tono de broma.

Lo que ha dicho Daniela sobre la discreción con la que ha manejado su relación

Aunque Daniel y Daniela habían gritado su amor a los cuatro vientos, hubo un momento en su relación en la que decidieron volverse más discretos al respecto. Algo de lo que Daniela habló en una reciente entrevista al programa de espectáculos de Colombia Lo Sé Todo. “Yo creo que cada quien puede vivir su vida, que cada quien tiene como que lo que quiere contar y lo que no y creo que hay cosas que hay que mantener privadas y que incluso no son para compartir, hay cosas que son de cada quien…”, explicó en su plática con el medio antes citado.

©@danarenas



Daniela Álvarez dejó en claro que desea casarse y tener dos hijos próximamente

