El emotivo homenaje de Daniella Álvarez a su abuelo: 'Doy gracias a Dios por haberme permitido amarte'

Daniella Álvarez usó sus redes sociales para rendir un sentido homenaje a su abuelo, a quien cariñosamente se refiere como Hugo Papá. La familia de la reina de belleza sufrió la pérdida del abuelo de 99 años en febrero de este año, y a casi cinco meses de su partida, esta aún es una herida que no ha sanado. En su cuenta de Instagram, Daniella, quien se ha convertido en todo un ejemplo de inspiración para miles tras la amputación de su pierna izquierda, publicó un video del baúl de los recuerdos, que causó emociones encontradas entre sus seres queridos.

En el video, se aprecian sus dos abuelos reaccionando al cambio de look de Hugo Papá, además de los mejores momentos de Daniella al lado de él, quien se caracterizaba por su buen humor. Junto al tierno video, Daniella escribió unas palabras cargadas de emoción, en la que la Señorita Colombia 2011 destacó las enseñanzas que les dejó a cada uno de los integrantes de la familia.

"Hugo papá, cuantos momentos vividos, cuanta alegría, ejemplo y cariño diste a todos los que te rodearon en tus 99 años de vida", escribió la también modelo. "Siempre alegre, optimista, amante de la vida y de los detalles, nos llenaste de poemas y siempre nos regalaste una sonrisa. No conocí de ti un enojo, una mala palabra, un mal gesto. Fuiste el líder de esta familia, el mejor esposo, padre y abuelo y lo serás para siempre en nuestros corazones porque nos enseñaste a tus hijos, nietos y bisnietos lo más importante: el amor de una familia unida, los valores y principios necesarios para tener una vida llena de fe y de Dios como fuente de todo y a valorar cada suspiro de nuestro vivir. Que bendición más grande eres abuelo, gracias por TANTO. Infinitas gracias doy a Dios por haberme permitido amarte y disfrutarte hasta tu último día. Ahora ya estás en el mejor lugar del mundo🙌🏼🙏Te amo Hugopapá ❤️".

A este video reaccionó su hermano Ricki Álvarez, quien comentó el post: "Que video más lindo… cuánto te extrañamos abuelo! El árbol que Siempre fue un refugio para toda una familia. Solo nos dabas amor puro, incondicional y sincero. ❤️".

Los abuelos de Daniella fueron un gran pilar para ella cuando en junio de 2020 sufrió la amputación de parte de su pierna izquierda. La reina de belleza presentó una isquemia que derivó en la amputación de su extremidad inferior, y en medio de esta lucha, sus abuelos siempre estuvieron presentes para animarla.

Apenas hace unas semanas, la modelo conmemoró el aniversario de la cirugía que transformó su vida y compartió en sus redes un emotivo post en el que aseguró que, si bien fue un "momento duro", con la ayuda de su fe y sus seres queridos ha logrado salir adelante poco a poco. "Hoy 13 de junio cumplo 4 años de mi amputación de la pierna izquierda. Un momento muy duro pero nada que con Dios, una familia tan especial y el amor de tantas personas no pudiera soportar!".

Pese a que físicamente esta condición causó en ella toda una transformación, a nivel espiritual también la llevó a ver la vida desde otra perspectiva, además de que se permitió crecer y seguir adelante, convirtiéndose en un ejemplo. "Este proceso de mi vida me ha llevado a los mejores lugares, me ha permitido conocer a las mejores personas y a entender el propósito de mi vida aquí en la tierra🙌🏼! Un día como hoy comprendo más que nunca el significado del amor incondicional, ese que me rodea cada mañana al levantarme y me llena de alegría, gratitud y esperanza por todo lo que hace falta por vivir 😀❤️🙌🏼. Gracias Dios porque al perder una parte de mi, me abriste los ojos y me enseñaste una mejor manera de vivir, no dar nada por hecho, agradarte con cada uno de mis gestos, con cada una de mis decisiones, entregarte mis sueños y disfrutar de cada segundo de esto tan MARAVILLOSO QUE LLAMAMOS VIDA!! Gracias".