Daniella Álvarez recuerda cómo ha cambiado su vida a cuatro años de la amputación de su pierna

Podría parecer menos, pero en realidad han pasado cuatro años desde aquel día en el que Daniella Álvarez se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Un 13 de junio de 2020, en medio de una pandemia que tenía al mundo entero en pausa, la ex Señorita Colombia 2011 asumía un golpe emocional bastante duro cuando, para salvarle la vida, sus médicos concluyeron en que tenían que amputarle la pierna izquierda. Una fecha que este año recordó con un poderoso mensaje lleno de optimismo.

“Hoy 13 de junio cumplo cuatro años de mi amputación de la pierna izquierda. ¡Un momento muy duro pero nada que con Dios, una familia tan especial y el amor de tantas personas no pudiera soportar!”, anotó desde la tranquilidad de su hogar, en donde recibió una prótesis nueva que le permite mejor movilidad, especialmente en las articulaciones.

Reflexiva, continuó: “¡Este proceso de mi vida me ha llevado a los mejores lugares, me ha permitido conocer a las mejores personas y a entender el propósito de mi vida aquí en la tierra🙌🏼!”. Y es que con su buena actitud ante una situación que muchos considerarían desmotivadora, Daniella encontró el lado bueno que la ha hecho cumplir grandes sueños así como crear nuevas metas personales que poco a poco elimina de su lista de pendientes, como correr una carrera de 10 kilómetros (6,2 millas).

“¡Un día como hoy comprendo más que nunca el significado del amor incondicional, ese que me rodea cada mañana al levantarme y me llena de alegría, gratitud y esperanza por todo lo que hace falta por vivir 😀❤️🙌🏼!”, continuó en su mensaje que también inspira a aquellos quienes puedan estar pasando por un momento de salud complicado.

Daniela Álvarez, ¡sin límites!

A lo largo de este tiempo, Daniella ha vivido todo tipo de emociones, pues al mismo tiempo que encontraba un nuevo rumbo en su vida y se convertía en presentadora de TV además de vocera y modelo; también luchaba por mejorar cada día, ya que presentó algunos problemas con su pierna derecha. Sin embargo, gracias a terapias, atención médica y mucho esfuerzo, la colombiana ha salido avante, siempre con la fe por delante, un detalle que no olvidó al recordar ese día de hace cuatro años.

“Gracias Dios, porque al perder una parte de mí, me abriste los ojos y me enseñaste una mejor manera de vivir, no dar nada por hecho, agradarte con cada uno de mis gestos, con cada una de mis decisiones, entregarte mis sueños ¡¡y disfrutar de cada segundo de esto tan MARAVILLOSO QUE LLAMAMOS VIDA!! Gracias, gracias, gracias 🙌🏼…”, concluyó.