Daniela Álvarez recuerda el día más duro de su vida: ‘Mis pulmones y corazón estuvieron a punto de colapsar’

Daniela Álvarez se ha ganado el cariño y la admiración del público, pues con su inspiradora historia ha demostrado ser un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Derivado de una crisis de salud, la modelo colombiana sufrió la amputación de su pierna, pero eso no impidió que siguiera disfrutando la vida al máximo y cumpliendo sus sueños. Al cumplirse cuatro años de aquella situación tan desafiante que vivió, la también empresaria ha compartido un sentido mensaje en sus redes sociales.

©@danielaalvareztv



Daniela es un ejemplo de fuerza y resiliencia.

Daniela, quien es embajadora de L’Oréal Paris, publicó un video en el que, mientras se maquillaba, contaba lo ocurrido en mayo de 2020, situación que para ella fue una especie de renacimiento. “Hoy, 15 de mayo, celebro mi segundo cumpleaños, porque quienes hemos pasado por un accidente sabemos que tenemos dos fechas importantes: el día en que nacemos y el día en que logramos sobrevivir”, expresó.

“Hoy, hace cuatro años, pasé por el momento más duro de mi vida y no fue mi amputación. Yo entré a un quirófano para una cirugía que iba a tardar un par de horas y terminaron siendo 18. Mis pulmones y mi corazón estuvieron a punto de colapsar”, continuó.

©@danielaalvareztv



La modelo tuvo una crisis de salud que derivó en la amputación de su pierna.

“Pero, ¿de qué cirugía estoy hablando cuando la mayoría piensa que solamente fue la amputación de mi pierna izquierda? Todo empezó por el diagnóstico de un tumor que me apareció en la parte posterior de mi abdomen. Y en esa cirugía se desencadenaron cuatro cirugías más”, dijo la modelo antes de ahondar en la serie de situaciones que se le presentaron. “Pero hubo muchísimas complicaciones porque se me produjo una isquemia, no tuve sensibilidad en mis piernas, tuve los dos pies caídos. Además de eso, el dolor era 10 de 10, incontrolable, no había anestesia que funcionara. También tuve una parálisis intestinal, ahogamiento, úlceras de presión en todos mis glúteos, no me podía ni mover. Y finalmente, una gangrena isquémica que terminó en la amputación de mi pierna. Pero esta historia se la contaré con más detalles en otro momento”, agregó.

©@danielaalvareztv



La colombiana no ha dejado que nada la frene.

La razón por la que logró superar las complicaciones

Daniela reveló lo que le dijeron los médicos una vez que logró despertar tras las cirugías. “Ese día mi cuerpo, mi mente y mi espíritu entraron en una batalla por sobrevivir. Recuerdo el momento en que volví a abrir mis ojos y vi a la anestesióloga que me dijo: ‘Si no hubieras sido por todo el deporte que tú has hecho, tú no hubieras soportado esta cirugía’”, recordó.

“Pero lo más bonito de la vida es que aunque hay momentos para caernos, vienen otros para levantarnos. Y esos momentos son los que abrazamos con más fuerza y disfrutamos con todo el corazón”, reflexionó. “Hoy recuerdo todo el amor que me rodeó en ese momento y que se ha quedado conmigo para siempre. Gracias por acompañarme en el momento más duro que viví y, por supuesto, celebrar hoy conmigo el milagro más grande que es la vida”, concluyó su emotivo video.