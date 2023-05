Viernes de Música Nueva: Shakira, Sebastián Yatra, J Balvin y Myke Towers

Shakira - Acróstico

En esta balada junto al piano, Shakira utiliza su icónica y seductora voz para mostrar una emoción cruda y vulnerable. Una canción que deja atrás la “tiradera” contra su ex, Gerard Piqué, y su nueva novia, Clara Chía, para enfocarse en el amor verdadero: el de sus hijos Milan y Sasha.

Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle - Vagabundo

La canción compuesta por Yatra y sus colaboradores, captura los sentimientos después de una relación, cuando las ex-parejas pretenden en público haber seguido adelante, aunque todavía haya un vacío que no han podido llenar: “Puedes salir con cualquiera nanananana, pasarte en la borrachera nanananana, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar”, canta Sebastián Yatra.

Myke Towers y J Balvin - Celos

Desde la intrincada composición del sombrío vestuario hasta la meticulosa selección de escenarios, el vídeo de Celos capta a la perfección la inquietante esencia de este innovador tema. Con tonos oscuros y matices fríos que encajan con la sensación nítida y gélida de Nueva York, Celos muestra cómo Towers y Balvin se entregan confiadamente a su poderoso juego de palabras mientras que innatamente interpretan sus versos, alimentándose mutuamente de sus energías para darle vida a la visión de la canción.

Diego Torres - Parece Mentira

El cantautor argentino Diego Torres lanza hoy su nuevo sencillo titulado Parece Mentira, una conmovedora balada que explora el dolor de terminar una relación. La canción, coescrita por Torres, muestra su excepcional rango vocal y profundidad emocional mientras canta sobre el desamor y narra la pérdida contando esos momentos del duelo emocional. El video es una delicia visual, con una cinematografía impresionante que captura las emociones crudas y la nostalgia del adiós que evoca la letra de la canción.

Corina Smith - Cómo te va?

La exitosa cantante y compositora venezolana Corina Smith rebusca entre sus vivencias y se inspira en el orgullo de haber superado un desengaño amoroso en su canción Cómo te va?, un tema que celebra el amor propio y la satisfacción de dejar atrás a una pareja que no la valoró. La canción trae de vuelta la esencia del pop de la década del 2000, tanto en la parte melódica como en el ritmo, y en la estética visual del video.

GALE - Lo Que No Te Dije

Una perfecta combinación de pop y eurodance con influencias de punk y grunge, y un flujo urbano, un sonido que ella describe como “Bad Bunny se encuentra con Dua Lipa se encuentra con Avril Lavigne”. El sencillo principal La Mitad y el nuevo video musical ofrecen un momento de reflexión; la pausa cuando la fiera se desmorona. Es el momento más vulnerable del álbum, una emotiva balada pop moldeada con un lento y ardiente patrón de dembow en su fondo. “Está diciendo: necesito dejarte ir, pero una parte de mí se quedará contigo”, explica. El video oficial muestra la vida antes y después de la pérdida del amor, mostrando a GALE descubriendo la fuerza y la libertad de la independencia.

Borja - Rimas del Verbo Amar

Este álbum es una compilación de canciones que representan todo lo que pasan las personas cuando dan y reciben amor, contadas en una bella prosa con melodías conmovedoras que cautivan el corazón. “Estoy más que emocionado de presentar mi primer disco ‘rimas del verbo amar’. Este ha sido un trabajo de amor de muchos años, componiendo las melodías, escribiendo las letras, encontrando inspiración en mis propias experiencias vividas, las historias de mis amigos, viendo películas, escuchando a otros artistas y sus propuestas, y permitiéndome sentir. Estoy muy orgulloso del resultado y no puedo esperar a que escuchéis todo lo que trae este disco”, dijo BORJA.

Saiko - Supernova

La canción es el siguiente paso que comenzó con el sencillo Polaris lanzado en 2022, por el cual Saiko recibió un disco de platino. El videoclip oficial de Supernova fue dirigido por el reconocido director ucraniano Oleg Brovchenko, quien logró capturar la esencia de la canción.

Virlán García - En Vivo Desde Sonora

“Nací en Sinaloa, pero me crie en Sonora”, cuenta Virlán. “Quería hacerle su fiestita de paso aproveché para soltar unas canciones que les tenía guardaditas”. Virlán García juntó a los plebes. Corridos, huapangos, cumbias y clásicos eternos suenan en vivo desde Sonora con el nuevo disco del compositor del norte.

Dreya Starr - Deep Blue Sky/Cielos Lejanos

Una muestra del talento vocal y creativo de Dreya, quien ha creado un estilo único con la mezcla de pop lírico, elementos de ópera y música clásica, lo que la hace destacar en la escena musical actual. Sus canciones son piezas emocionantes y cautivadoras que hablan del amor y el desamor con intensidad, grabadas en la ciudad de Miami bajo la producción de Julio Bagué. Con un registro de voz de 3,5 octavas, suena dulce y vibrante, llegando a realizar inusuales y extraordinarios acordes líricos. Próximamente saldrá su primer álbum titulado Hechizo, en la versión en español; y Evanescence, en la versión en inglés.

Remmy Valenzuela - Semana Santa 2023

Remmy Valenzuela, artista consolidado del regional mexicano, está de estreno con Semana Santa 2023, junto a uno de los exponentes más reproducidos de la nueva era, Gabito Ballesteros. El proyecto colaborativo consiste de material grabado en vivo que contiene ocho canciones. Acompañando esta producción, Remmy y Gabito traen con mucho cariño para sus fans un par de videos que fueron grabados desde las playas de Guasave, Sinaloa, en donde se puede apreciar el gran talento de ambos artistas y disfrutar de esta nueva colaboración.

Luis Salido - Madrid

El cantautor español Luis Salido lanza hoy al mercado su primer single Madrid, que sirve como carta de presentación para este joven artista al mercado internacional de la música. “Madrid es una canción cuya historia pudo haber sido escrita y situada en cualquier parte del mundo. Pero Madrid como ciudad tiene un encanto muy especial, sus calles se prestan para el amor de forma mágica, así que decidí recrear esta historia de desamor en la histórica capital de España”, dice Luis Salido, de 22 años.

Jorkan y T.O.T - Sal si Puedes

El nombre del EP nace como un homenaje a un lugar icónico e histórico en Ciudad de Panamá, su ciudad natal. “Quise utilizar este nombre para el EP porque representa la esencia y la sensación que transmiten las canciones a lo largo del mismo. Cada canción del EP es un reflejo de las experiencias y las realidades que viven muchas personas en Panamá y en todo el mundo”, dice Jorkan.

Pablo Alborán y María Becerra - Amigos

Pablo Alborán nos presenta su gran éxito “Amigos” junto a la artista argentina María Becerra en una nueva versión.

Juan Pablo Vega - Dsepídeme de todxs

El reconocido cantautor Juan Pablo Vega se complace en anunciar el lanzamiento de su más reciente sencillo, Tampoco Poco, en colaboración con la talentosa artista venezolana Irepelusa. Tampoco Poco es una canción que relata la historia de un amor incipiente que, por razones desconocidas, se ve truncado y no logra avanzar. Describe esos amores que nacen a partir de miradas y sonrisas, pero que terminan siendo una hermosa historia sin un futuro definido. Son amores que no son excesivos pero tampoco insuficientes, dejando una huella en la vida de aquellos afortunados que los experimentan.

Nuevo Elemento - Coincidencias

Con un total de ocho canciones, Coincidencias es el resultado del esfuerzo colectivo de algunos de los compositores más prolíficos de la música regional mexicana, entre ellos: Joss Favela, Alex Soto, Adrian Navarro, Omar Cegaza, Luis Barrera y el fallecido Jorge Valenzuela (QEPD). El álbum incluye además temas escritos por dos de los miembros de la agrupación; Danny Rea, quien marca su debut como compositor, y Héctor Osobampo, quien ya suma varias composiciones.

Sofia Delfino - Déjame Tranquila

“El tema nació el día que fui a grabar Extraños con el propósito de dejar todos los sentimientos de despecho en la canción y no tener que vivir con ellos. Por ironía de la vida, a los 5 minutos de que me salí del estudio me llamó la persona a la que se la había compuesto. Al terminar la llamada estaba molestísima, y solo escuchaba en la cabeza “déjame tranquila, déjame tranquila”, esa noche en la ducha grabé un voice note, cuando la escuché me pareció que podría ser una canción increíble, así que llamé a dos de mis productores favoritos Orlando Vitto y Renzo Bravo y dos de mis escritoras favoritas Samantha Camara y Claudia Prieto y planee la sesión e hicimos la canción”, describe Sofia.

Pinto “Wahin” - BAMBAM

El video cuenta la historia de un lugar en el viejo oeste en el que habitaba un sheriff que tenía esclavizados y amenazados a todos los habitantes de su jurisdicción, hasta que llegaron unos forajidos en busca de él y listos para cambiar las reglas del juego.

Sael - Tira Pa Tra

Impulsado por un ritmo de reggaetón atemporal, el innovador fenómeno argentino Sael estrena un himno nostálgico y listo para el verano, Tira Pa Tra. El tema, producido y compuesto por el mismo Sael, es el segundo sencillo de su próximo EP y llega a través del prestigioso sello discográfico Black Koi Entertainment.

Sebastian Esquivel - Los Esquivel en vivo desde Cadereyta

El EP está compuesto de cuatro temas en vivo e incluye colaboraciones con Opuesto Sentido y LDLN (Los de la norte). Lleno de canciones que narran la vida cotidiana en México, Sebastián Esquivel sigue conectando con su público estrenando versiones en vivo y ofreciendo sonidos renovados, sin dejar atrás los ‘Corridos Belicosos’ por los cuales se ha dado a conocer.

Conep - Hola

En este nuevo sencillo, Conep que vive el proceso creativo en todas sus facetas ya que además de cantar, compone sus propios temas, sigue apostándole a su ya distintivo estilo de rap alternativo cada vez más atrevido. “Estoy enfocado en mi carrera y agradecido de cada etapa que estoy viviendo. Vienen muchos proyectos y nueva música en la que estoy trabajando. Esta nueva canción, Hola, es otra basada en mis letras que son reales, yo me inspiro de las vivencias de los míos y de las cosas que me hicieron ser quien soy hoy día. Espero que la gente se la disfrute y que sigan apoyando lo que hago”, contó el joven de 24 años y nacido en Patillas, Puerto Rico.

Paula Cendejas - Selena

Paula Cendejas vuelve a corazón abierto con su nuevo single Selena, donde descubrimos a una Paula distinta, con más fuerza y demostrando un empoderamiento como nunca antes lo había hecho. Selena habla de sentimientos, de cómo ella también sufre, llora, tiene momentos complicados y no siempre es la chica perfecta y naive que puede mostrar su imagen.