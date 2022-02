¡Joel DELEÓN nos cuenta todo! Su estilo como solista, su salida de CNCO y quién ocupa su corazón

¿Con quién te podremos ver colaborar o con qué artista te gustaría trabajar?

“¡Wow! La verdad es que no lo he pensado, pero me encantaría poder trabajar con quien sea que quiera hacer música. A mí me encanta aprender de cada artista, pero quienes me vienen a la mente de una son JayKo, María Becerra también la está rompiendo. Hay muchos artistas, yo creo que por ahí van a poder escuchar algunos featurings“.