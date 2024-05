Ingrid Coronado revela si tiene planes de volver a casarse

Aunque Ingrid Coronado ha procurado ser muy discreta con su vida personal, desde hace algunos meses se ha dejado ver de lo más enamorada y feliz al lado de Germán Bricio, con quien inició una relación en 2023. Y aunque la presentadora, que recientemente hizo su regreso triunfal a los matitunos a través del programa Sale el Sol, ha admitido estar en un buen momento en su vida personal, amorosa y familiar, todo parece indicar que se tomará un buen tiempo antes de poder dar el siguiente paso en su relación y llegar al altar.

Ingrid coronado atraviesa por un gran momento profesional y personal

Así lo compartió durante una charla que sostuvo con los presentadores del programa De Primera Mano, en el que con total sinceridad habló de sus planes a futuro, en el terreno sentimental, luego de que fuera cuestionada sobre la posibilidad de volverse a casar. “Es una pregunta muy difícil. Yo ahorita podría decirte que así estoy perfecto: vivo con mis hijos, tengo mi novio, somos felices, pero no sé si vayamos a tener ese deseo más adelante”, compartió la también actriz.

En ese mismo sentido, la intérprete habló de las razones por las que cree que una boda en este momento no sería lo óptimo para su dínamica familiar. “Lo que pasa es que ahorita mis hijos están chiquitos, viven conmigo, y se me haría una dinámica un poco complicada que un hombre que no es su papá (viva con ellos). Siento que ahorita estamos bien, vivimos muy felices ellos tres, mi perro y yo, esta familia me gusta muchísimo”, reveló con una sonrisa en el rostro.

La presentadora ha dejado en claro lo enamorada que está

Por otro lado, Ingrid no descartó la idea de volver a casar, aunque fue sumamente puntual a la hora de dejar en claro que sería una decisión que tomaría una vez que sus hijos hayan labrado su propio camino. “Pero, más adelante que ellos vuelen, que no sé si se vayan a estudiar fuera de México, si se vayan a vivir solos, pues a lo mejor si estoy yo sola sí deseo hacer vida en pareja y vivir juntos, y a lo mejor hasta casarnos”, finalizó.

El hombre que le devolvió la sonrisa

Fue durante la presentación del libro Pregúntale al oráculo que hizo en colaboración con Tamara Vargas, en julio pasado, que Ingrid se sinceró y admitió que está enamorada: “Sí hay alguien en mi corazón”. La presentadora aseguró que su novio llegó a su vida en el momento adecuado: “Se lo pedí al universo y se lo pedí muchas veces y con todo el corazón, pero finalmente creo que llegó lo que estaba esperando, lo que estaba buscando”, contó de acuerdo con información del programa Sale el Sol.