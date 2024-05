Claudia Lizaldi sobre la relación de su ex con Ingrid Coronado: ‘No soy la víctima’

Después de que Ingrid Coronado compartiera en Instagram las primeras imágenes junto a su novio y que la identidad de su galán quedara al descubierto, la relación ha dado mucho de qué hablar. Entre los detalles que llamó la atención de la prensa destaca el hecho de que Germán Bricio sostenía una relación con Claudia Lizaldi poco tiempo antes de que su romance con la nueva conductora de Sale el sol se diera a conocer. Esta situación provocó que los medios buscarán a Lizaldi para conocer si Ingrid había sido la tercera en discordia en su noviazgo, situación que desmintió.

¿Qué dijo de la nueva relación de su ex?

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, Claudia Lizaldi aclaró que en ningún momento señaló a Ingrid como al responsable de su ruptura, incluso aseguró que su relación con Bricio terminó antes: “No, mujeres, no se peleen por hombres. Cuando dos mujeres se pelean por un hombre, que no es el caso, la que se lo queda pierde”, aconsejó la también conductora al micrófono del programa comandado por Pati Chapoy. En un tono más serio, reconoció que no fue ella quien comenzó con este rumor: “Acuérdense de eso, yo no lo dije, no me quería meter en nada”.

Sobre lo ocurrido hace unos días en el programa Sale el sol donde, en vivo, Ingrid Coronado mostró el primer mensaje que le envió Germán Bricio, demostrando con la fecha que fue después de su ruptura, Lizaldi dijo: “Yo no sacaría mi teléfono para mostrar el mensaje de nadie. La entiendo, por qué me va a molestar, hay pocas cosas que me hacen enojar en la vida y la belleza es de las que no me molestan”, añadió la también conductora.

El amor del público

La prensa le preguntó si creía necesario que Ingrid expusiera de esa manera los mensajes con Bricio: “Yo creo que para ella sí fue necesario, sino no lo hubiera hecho”, respondió. Por otra parte, Claudia aseguró que gracias a esta situación ella ha podido sentir el cariño del público: “Yo sí estoy muy agradecida porque la gente en redes ha sido súper buena onda conmigo, yo no soy la víctima”, añadió, dejando claro que su relación con Germán habría terminado tiempo antes de que él se diera una nueva oportunidad en el amor con Coronado.

La invitación pública a la pareja

Por último, Claudia Lizaldi les deseó lo mejor a la pareja: “Si van a entrevistar de Ingrid o de Germán a quienes les deseo todo el amor del mundo, de verdad bendiciones, porque el amor es bonito”, dijo. Aprovechando la atención mediática, la presentadora exhortó a su ex y a su actual novia a mostrar si lado más altruista: “Mis dos primeros invitados van a ser German e Ingrid para que se sumen a la causa de Álvaro para que esto, que fue un desastre, se convierta en algo bonito. Los estoy invitando públicamente”, dijo haciendo referencia a la colecta que realiza para que un joven atleta reciba su prótesis de pierna.