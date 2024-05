Claudia Lizaldi y su reacción al romance de su expareja con Ingrid Coronado

De un tiempo a esta parte el nombre de Ingrid Coronado ha tomado protagonismo en redes sociales y medios de comunicación debido al anuncio de su regreso a la televisión al mando del programa Sale el Sol (Imagen Televisión) y el hecho de que se dio a conocer la identidad de su nueva pareja, Germán Bricio, quien hasta algunas semanas era novio de Claudia Lizaldi. La noticia no ha pasado desapercibida para nadie y hasta se empezaron a tejer rumores de infidelidad debido al rápido cambio entre una relación y la otra.

©@claudializaldi



Claudia Lizaldi

Tras la comentada foto de la exGaribaldi en la que gritaba a los cuatro vientos su noviazgo junto a Bricio, inmediatamente fue señalada como la tercera en discordia, por ello la conductora de Master Chef Celebrity ha salido a contar su verdad y versión de los hechos durante una entrevista con Pedro Prieto de Venga la Alegría (Azteca).

Al ser cuestionada sobre el tema, la también escritora respondió: “Yo no quiero contestar porque lo que yo conteste me voy a ver mal y no me quiero poner en situaciones super incómodas. Lo único que voy a decir es que sí, yo creo que ojo de loca no se equivoca”.

Y para aumentar la controversia, comentó que Bricio y ella ya no mantenían ningún tipo de relación cuando este empezó su romance con Coronado. “Pero ojo, agua que no has de beber, déjala correr; si algo no lo vas a consumir... yo no como carne, soy vegetariana, si ese no es mi plato, que se lo coma alguien más; ya no era mi plato”, expresó.

Ingrid Coronado feliz junto a su novio

Fue el verano pasado que Ingrid Coronado confirmaba que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, no ha sido hasta hace tan solo una semana que la presentadora decidió publicar una primera imagen junto a Germán Bricio en la playa, justo en el día del cumpleaños de su pareja. Ambos posaron abrazados, viendo el horizonte en pleno atardecer, en plan romántico.

“Estoy con una persona que estoy muy contenta. Fueron varios años de soltería en donde tuve la oportunidad de explorar muchas cosas. Siempre el estar acompañada de una persona valiosa, de un hombre valioso es algo que te llena de energía positiva y energía linda…”. Del mismo modo, la presentadora agregó sobre él: “No es del medio, de hecho, había quedado que esta situación de pareja la iba a guardar para mi intimidad…”.