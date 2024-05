Durante una sesión de fotos, Pepe sacó una sortija sin que ella sospechara nada. Al darse cuenta de lo que su novio había planeado, ¡Madison dijo que sí!

“¡¡¡El “sí” más fácil que he dicho nunca!!! No puedo esperar a pasar una eternidad contigo. ¡Te amo tanto mi amor! Y como me dijiste, siempre seamos una relación de tres. Tú, yo y Dios en el centro”, escribió ella para anunciar la buena nueva a sus seguidores.