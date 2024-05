Ingrid Coronado niega haber intervenido en la relación de Claudia Lizaldi y Germán Bricio

Luego de que Ingrid Coronado destapara su romance con el conferencista y empresario Germán Bricio, surgieron especulaciones sobre el tiempo en el que ambos comenzaron a salir. De acuerdo con la conductora de televisión, una publicación se encargó de propagar rumores al señalarla como la tercera en discordia durante el tiempo en que Bricio fue pareja de la conductora Claudia Lizaldi, afirmaciones que Ingrid negó de manera contundente, asegurando que cuando ella y su actual novio iniciaron su relación ambos estaban solteros y libres de compromiso. De hecho, compartió la cronología de cómo sucedió todo, y confirmó que se puso en contacto con Lizaldi para aclarar cualquier circunstancia y calmar las aguas.

©@ingridcoronadomx



Ingrid Coronado aclaró cómo se dio el flechazo con su nuevo novio.

Ingrid revela cómo conoció a Bricio

En su nueva faceta como conductora del programa Sale El Sol, Ingrid tomó unos minutos de la transmisión para poner fin a los rumores que la persiguen. De manera puntual, explicó cómo conoció a Bricio. Según cuenta la también escritora motivacional, su primer acercamiento con el empresario fue por temas de trabajo, pues este acudió a presentar uno de sus libros en su programa de radio. “Cuando llegó Germán, mi actual pareja, hace un año, en mayo del año pasado a presentar un libro, yo no sabía quien era, porque yo no lo había buscado, lo había buscado mi equipo. En cuanto llegó a la cabina lo primero que me dijo fue: ‘Yo soy el novio de Claudia y te manda muchos saludos’. (Le dije): ‘Perfecto, muy bien, salúdamela también’. Se sentó, lo entrevisté por su libro y se fue…”.

Ingrid recordó que en julio la editorial le solicitó otro espacio de entrevista, petición que fue concedida. Sin embargo, la historia dio un giro cuando meses después una de sus amigas le hizo saber que Bricio estaba interesado en conocerla. “En septiembre, él cortó con Claudia. Pasó septiembre, octubre, noviembre y en diciembre, yo recibo un mensaje por parte de Verónica del Castillo para decirme que quería presentarme un amigo suyo, me dijo su nombre, cuando me dijo su nombre lo primero que le dije fue: ‘¿No es el novio de Claudia?’, y me dijo: ‘No, ya cortaron’. En ese momento, ni Germán ni yo teníamos pareja, por lo tanto nos quisimos dar la oportunidad de conocernos. Pasó diciembre, enero, febrero, nos estuvimos conociendo hasta que nos hicimos novios…”, explicó.

©@ingridcoronadomx



Ingrid reveló que cuando ella y Bricio iniciaron su romance, ambos estaban libres de compromiso.

Ingrid se puso en contacto con Claudia Lizaldi

Al recordar la cronología de cómo se dio el flechazo entre ambos, Ingrid afirmó sentirse preocupada por Claudia, pues una publicación se encargó de propagar una versión que, asegura, es completamente falsa. “Sale una nota escandalosísima que cubrió todos los titulares de que yo me había metido en esa relación, en la primera persona que pensé fue en Claudia, porque dije: ‘No está nada padre que ella crea que cortó con Germán por mí’. Ellos tuvieron sus situaciones y yo no tuve nada que ver con eso…”, recordó la presentadora.

©@ingridcoronadomx



Ingrid Coronado dio detalles del mensaje que hizo llegar a Claudia Lizaldi.

En su charla, Ingrid evocó en instante en el que además contactó a Claudia Lizaldi, dando detalles del mensaje que le hizo llegar para explicarle cómo había sido el inicio de su relación con Bricio. “Lo primero que hice fue agarrar mi celular y escribirle un mensaje diciéndole que, por el beneficio de su corazón, le iba a mandar esta información para que ella no creyera que había sido así. En ese momento le mandé el pantallazo del mensaje de Verónica en donde me estaba pidiendo eso con la fecha, el pantallazo del primer mensaje de Germán hacia mí…”, reveló.