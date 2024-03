Ingrid Coronado niega que Fernando del Solar haya donado su departamento a su viuda

Desde la partida de Fernando del Solar, los problemas legales entre su viuda, Ana Ferro, y la conductora de televisión, Ingrid Coronado, su exesposa, no han cesado. La razón de la disputa tiene que ver con un departamento que Ingrid asegura adquirió junto a Del Solar para incluirlo en un fideicomiso designado a sus hijos, propiedad que se encuentra en manos de Ferro, quien afirma, a través de su supuesta abogada, ser dueña del inmueble por la donación que el fallecido argentino le habría hecho de la propiedad. Ante tal noticia, Coronado ha respondido de manera breve pero contundente, rechazando que eso sea posible.

Ingrid negó los dichos de la supuesta abogada de la viuda de Del Solar.

La respuesta de Ingrid Coronado

Ingrid concedió una entrevista al programa televisivo Ventaneando, en el que a pregunta expresa sobre lo dicho por la supuesta litigante de Ferro, respondió: “Pues un departamento de un fideicomiso no se puede donar, no se puede donar algo que no es tuyo…”, afirmó la también conductora de radio, quien está dispuesta defender el patrimonio de sus hijos. Así mismo, opinó sobre las acciones que pueden tomar algunos con tal de obtener beneficios económicos. “Es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero…”, agregó en la charla.

Meses atrás, Ingrid habló de la situación legal por la recuperación de su inmueble, poniendo de frente el hecho de ser una persona justa en ese sentido. Durante la reciente charla con Ventaneando, fue cuestionada sobre lo que le han dicho sus abogados sobre el caso, a lo que respondió firme: “Que estamos caminando…”. De esta manera la presentadora y también emprendedora busca recuperar su patrimonio, pues como ha dicho anteriormente, desea ante todo proteger los bienes de sus hijos.

La presentadora aseguró que el departamento es parte de un fideicomiso, lo que impide que sea donado.

Ingrid, dispuesta a proteger a sus hijos de lo que pueda comentarse

Dada su posición como figura pública, Ingrid sabe muy bien lo complejo que puede ser colocarse en el foco mediático, específicamente cuando los asuntos personales se vuelven noticia. Así mismo, está consciente de los comentarios, críticas y opiniones realizadas por algunas personas. “Una situación de mis hijos que me hizo darme cuenta que, aunque yo intente ser una buena mamá de mis hijos y acompañarlos en todos sus procesos, hay situaciones externas, ajenas a mí que probablemente los lastimen y que yo no puedo hacer absolutamente nada con eso…”, dijo en la plática.

Ingrid aseguró que hará todo para proteger a sus hijos de la información que circula.

A pesar de lo difícil que eso pueda resultar, Ingrid no baja la guardia, y hace todo lo posible por cuidar la integridad de su familia. “He tratado de protegerlos de mucha información y de muchas cosas, pero finalmente hay personas que no son conscientes y hacen cosas que lastiman, entonces fue para mí una noche difícil…”, explicó la presentadora de televisión, quien ha sido transparente al exponer sus puntos de vista, así como al momento de defenderse de los señalamientos que se han realizado hacia su persona.

