“Agradezco haberte encontrado @annaferro8 , sé que no ha sido un camino fácil, traía en mi mochila unos cuantos demonios, raspones, sinsabores y supiste amarlos a todos, enfrentarlos y a muchos todavía los peleamos juntos…”, escribió Fernando del Solar en uno de sus últimos posts en redes dedicados a su esposa. “Hoy a la distancia de aquel primer encuentro, más de 5 años de conocernos, la vida es muy diferente a tu lado, por que ayudas a sacar lo mejor de mí, me contienes, soñamos juntos, y estás siempre para darme unas palmadas cuando no estoy con fuerzas. Sé que a veces soy fácil y otras un poco más complejo, sé que a veces pierdo el rumbo y la paciencia se agota... Sé que a veces no sé qué quiero y me desespero… y siempre estás ahí. Gracias, gracias, gracias”.