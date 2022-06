Papá de Fernando del Solar falleció hace dos semanas: ‘Apenas pasaron horas y ya te extraño’

A veces las fechas tienen coincidencias increíbles, aún más cuando marcan con dolor a toda una familia. Esta mañana se reportó el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, a los 49 años. Un duro golpe para sus seguidores y seres amados que estuvieron junto a él en la dura batalla que libró contra el cáncer desde 2012. Una triste noticia para su familia, que apenas empezaba a asimilar la pérdida de otro integrante más, Norberto Cacciamani, padre de Fernando, quien falleció el 12 de junio pasado.

Siempre sensible, Fernando le dedicó unas emotivas palabras al hombre que le dio la vida. “Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo...”, anotó junto a un video en el que compartió varias fotos de momentos inolvidables que pasaron juntos. Un clip con el que en 2020 celebraba el Día del Padre.

“Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos”, continuó lamentando la ausencia de su papá.

“Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas, papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO 🤍”, concluyó Fernando en su emotivo mensaje para papá.

El presentador optó por quedarse sólo con las cosas buenas, y no reveló la causa del fallecimiento de su padre.

Una triste noticia para el mundo del espectáculo

Casi tres semanas después de haber dado el último adiós a su padre, Fernando Martín Cacciamani Servidio, mejor conocido como Fernando del Solar perdió la vida. Hasta el momento no se sabe exactamente qué sucedió, aunque algunos reportes señalan complicaciones derivadas de COVID.

Una década atrás, Fernando fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos. Fue por esta enfermedad que lo vimos luchar y llegar varias veces al hospital, aunque lograba recuperarse y volver a los foros de TV que tanto amaba.

